BANC | Bulă și brânza roquefort din Mega Image

Bancurile cu Bulă îți vor face ziua mai buă încă de dimineață. Indiferent că te așteaptă o zi lungă sau vei sta să te relaxezi, câteva glume sunt perfecte în orice moment pentru a te amuza.

Bulă intră într-un Mega Image şi întreabă una dintre vânzătoare:

– Doamnă, brânză roquefort aveți?

– Nu ştiu. Ce-i aia?

– O brânză specială, cu mucegai.

– Ah, nu avem. Dar vă pot oferi pâine şi legume requefort.

Alte bancuri amuzante

– De luni plec în concediu, îl anunță șeful pe Bulă. Tu o să-mi ții locul. Nu-i nevoie să-ți spun ce ai de făcut…

– Nu, domn’ șef. Ar fi totuși o problemă

– Care?

– Nu cred că o să pot bea atâtea cafele!

Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la doctor.

Îl întreabă doctorul:

– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?

Bulă:

– Mmm… Aşa şi aşa…

– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?

– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.

– Dulciuri mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi.

– Sărat mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.

– Grăsimi mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil-două de slană pe zi…

– Prăjit mănânci?

– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.

– Aha… Dar de băut, bei?

– A, da! De băut, beau!

Afară e vară și e caniculă:

– Alo, centrala termică?

– Da!

– Aici Bulă de la blocul 111, mi-ați dat drumul la căldură iar afară sunt 43C.

– Plătește datoria la întreținere și oprim căldura!

Bulă se întâlneste cu un cunoscut:

– Măi Bulă, îți transmit salutări de Ia un fost coleg de școală primară.

– Cum îl cheamă?

– Nu-mi amintesc. Dar e mic, negricios și cu chelie.

– Atunci nu mi-a fost coleg. N-am avut în clasă niciunul cu chelie!

CITEȘTE ȘI: BANCUL ZILEI | Dacă atunci când o vezi îți crește pulsul

Bancul de weekend | Ce este aspirina la 50 lei, de fapt