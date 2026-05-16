BANC | Bulă și brânza roquefort din Mega Image

De: Andreea Stăncescu 16/05/2026 | 08:25
Bancurile cu Bulă îți vor face ziua mai buă încă de dimineață. Indiferent că te așteaptă o zi lungă sau vei sta să te relaxezi, câteva glume sunt perfecte în orice moment pentru a te amuza. 

Bulă intră într-un Mega Image şi întreabă una dintre vânzătoare:
– Doamnă, brânză roquefort aveți?
– Nu ştiu. Ce-i aia?
– O brânză specială, cu mucegai.
– Ah, nu avem. Dar vă pot oferi pâine şi legume requefort.

Alte bancuri amuzante

– De luni plec în concediu, îl anunță șeful pe Bulă. Tu o să-mi ții locul. Nu-i nevoie să-ți spun ce ai de făcut…
– Nu, domn’ șef. Ar fi totuși o problemă
– Care?
– Nu cred că o să pot bea atâtea cafele!

Bulă are probleme de sănătate, obezitate, colesterol, tensiune mărită, ficat mărit, aşa că merge la doctor.
Îl întreabă doctorul:
– Ia zi, Bulă, obişnuieşti să fumezi?
Bulă:
– Mmm… Aşa şi aşa…
– Dar cât înseamnă „aşa şi aşa”?
– Mmm… Păi cam 4 pachete pe zi.
– Dulciuri mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam 5 ciocolate pe zi.
– Sărat mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam o solniţă pe zi pun în mâncare.
– Grăsimi mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Cam un kil-două de slană pe zi…
– Prăjit mănânci?
– Mmm… Aşa şi aşa… Pe zi… Cam câte o omletă de 4 ouă şi cartofi prăjiţi, asezonaţi cu cârnaţi.
– Aha… Dar de băut, bei?
– A, da! De băut, beau!

Afară e vară și e caniculă:
– Alo, centrala termică?
– Da!
– Aici Bulă de la blocul 111, mi-ați dat drumul la căldură iar afară sunt 43C.
– Plătește datoria la întreținere și oprim căldura!

Bulă se întâlneste cu un cunoscut:
– Măi Bulă, îți transmit salutări de Ia un fost coleg de școală primară.
– Cum îl cheamă?
– Nu-mi amintesc. Dar e mic, negricios și cu chelie.
– Atunci nu mi-a fost coleg. N-am avut în clasă niciunul cu chelie!

