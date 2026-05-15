BANCUL ZILEI | Dacă atunci când o vezi îți crește pulsul

CANCAN.RO ți-a pregătit bancul zilei de vineri! Ești curios să afli ce se întâmplă cu tine dacă atunci când o vezi îți crește pulsul, îți tremură mâinile, îți pierzi vocea și ți se înmoaie genunchii? Dacă da, gluma de astăzi îți va aduce zâmbetul pe buze.

„Dacă atunci când o vezi, îți crește pulsul, îți tremură mâinile, îți pierzi vocea și ți se înmoaie genunchii, înseamnă că e o fractură”.

Alte bancuri amuzante

„Mi-am sunat soțul”

– Mi-am sunat soțul:

– Cât de mult mă iubești?

– Cumpără-ți!

Iată ce înseamnă înțelegerea în familie.

„Nevasta mea tocmai a absolvit niște cursuri de pictură”

– Nevasta mea tocmai a absolvit niște cursuri de pictură. Lucrarea pentru examenul de absolvire era un bărbat nud. Evident că nu puteam concepe să-i fie model altcineva, așa că m-am oferit eu personal. Datorită talentului ei deosebit, lucrarea a luat nota maximă, însă nu pricep un singur lucru: De ce naiba o fi intitulat-o „Natura moartă”?

Greșeala de la telefon

Soțul și soția acasă. Sună telefonul. Soțul ridică receptorul, ascultă jumătate de minut, fără să scoată un cuvânt, apoi îl pune la loc. Soția:

– Cine a fost?

– Probabil cineva de la Meteorologie a greșit numărul. A întrebat: „Draga mea, orizontul este curat?”

