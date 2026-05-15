Se pregătește intens ca să-l facă K.O. în gala RXF pe Andi Constantin. Bogdan Vlădău: „Vreau să câștig”

De: Delina Filip 15/05/2026 | 16:24
Pe 19 mai, în cadrul galei RXF Next Fighter 30, unul dintre cele mai comentate și neașteptate dueluri din zona de entertainment și sport de contact îi va aduce față în față pe Bogdan Vlădău și Andi Constantin. Cei doi vor intra în ring în main event-ul serii, într-un meci de box care deja a stârnit reacții puternice în online și în comunitatea fanilor RXF. Deși pentru mulți poate părea un simplu „meci de vedete”, lucrurile sunt mult mai serioase în culise. Ambii concurenți tratează confruntarea cu maximă implicare, iar pregătirea pentru ring a devenit, în ultimele luni, o adevărată transformare fizică și mentală. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, Bogdan Vlădău ne-a spus cine este maestrul care îl antrenează, dar și dacă se vede sau nu câștigător. 

Bogdan Vlădău mai are câteva zile până va intra în ring cu Andi Constantin. Pentru el viitorul meci pare să depășească ideea unui simplu show sportiv, ci pare mai degrabă o experiență pe care nu avea cum să o rateze. Fostul model vorbește despre așteptările sale, dar și despre antrenamentele pe care le vede ca un proces intens de disciplină și autocontrol. Declarația vine într-un moment în care mulți îl văd deja favorit. Totuși, artistul evită aroganța și discursurile agresive specifice promovării unor astfel de lupte. În locul trash talk-ului clasic, acesta preferă un ton calculat și matur.

Bogdan Vlădău, antrenat de Leonard Doroftei și Cristi Iorga, așteaptă să intre-n ring

CANCAN.RO: Cum merg antrenamentele? Cât de dificile sunt?

Bogdan Vlădău: Antrenamentele sunt intense, sincer. Mi-au dat mult mai multă umilință decât mă așteptam. Boxul este un sport extraordinar de complex și solicitant, atât fizic, cât și mental.

CANCAN.RO: Câte ore te antrenezi pe zi?

Bogdan Vlădău:  Mă antrenez zilnic, uneori chiar de două ori pe zi, iar intensitatea este destul de mare. Pentru mine nu este doar despre meci, ci și despre disciplină, depășirea limitelor și despre a deveni o versiune mai bună a mea.

Bogdan Vlădău va intra în ringul RXF cu Andi Constantin

CANCAN.RO: Cine te antrenează?

Bogdan Vlădău: Am marele noroc să mă antrenez sub îndrumarea maestrului Leonard Doroftei si de campionul nostru pe MMA, Cristi Iorga. Pentru mine este o mare onoare. Dincolo de experiența lui incredibilă în box, este un om cu multă căldură, o carismă fantastică, o modestie aparte și o energie foarte frumoasă. Am foarte mult respect pentru el și învăț enorm în perioada asta.

CANCAN.RO: Majoritatea oamenilor pariază pe tine. Ce îți spune intuiția, vei ieși învingător?

Bogdan Vlădău: Mă bucur dacă oamenii au încredere în mine, dar sincer nu privesc lucrurile așa. Îl respect mult pe Andy, are deja experiență de meci și asta contează. Eu sunt la primul meu meci și intru cu mult respect pentru sport și pentru adversar. Evident că intru în ring să câștig și dau tot ce am, dar nu sunt omul declarațiilor de tip ‘îl fac KO’. Cred că ringul vorbește întotdeauna cel mai sincer.

