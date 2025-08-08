Ema Karter i-a spus ADIO bossului de la RXF! L-a prins cu mâţa-n sac şi nu l-a mai iertat

Despărțire subită în showbiz! După ce a declarat că s-a lăsat de filmele pentru adulți și și-a făcut o nouă relație alături de organizatorul galelor RXF, Ema Karter este din nou singură! CANCAN.RO a aflat că tânăra i-a spus ”adio” bărbatului. Motivul? Total neașteptat!

În urmă cu doar două săptămâni, Ema Karter anunța la CANCAN EXCLUSIV că iubește din nou. Fosta actrița renunțase la filmele pentru adulți, se vopsise șatenă, se mutase la Brașov și se apucase de tratamente faciale. Ba mai mult, spunea că nu exclude nici varianta de a deveni mamă, acum că părea că și-a găsit sufletul pereche.

Deși lucrurile păreau să meargă perfect în noua sa viață, se pare că situația nu era chiar atât de roz! Sursele CANCAN.RO spun că Ema Karter și-a făcut bagajele și l-a părăsit pe promotorul galelor RXF, fix când toată lumea aștepta nunta!

”Da, sunt într-o relație, ați descoperit voi și ați scris. Nu vreau să fac din relația pe care o am reclamă. Este relația noastră, suntem foarte ok. Decizia de a mă lăsa de filme a fost din septembrie, iar relația a început în februarie, martie. Sunt bine, dar nu vreau să dau detalii. Nu m-a influențat nimeni să mă las, am făcut-o doar pentru sufletul meu, pentru că eu simțeam că nu e ce trebuie. Am simțit că e de ajuns. Vreau să fac ceva care mă face fericită”, spunea vedeta acum două săptămâni, la CANCAN EXCLUSIV.

Ema Karter l-a părăsit pe organizatorul RXF

Se pare că Sebastian Vieru ar fi călcat strâmb, iar fosta actriță l-ar fi prins pe picior greșit. Mai exact, apropiații acestora povestesc că Ema a observat că bărbatul comunica într-un mod nepotrivit cu o altă femeie. Ba chiar i-ar fi cerut acestuia să o scoată pe domnișoara cu pricina din lista de urmăritori, iar el ar fi refuzat. Nervoasă și dezamăgită când a aflat ce făcea iubitul ei pe la spatele său, tânăra și-ar fi făcut bagajele în secunda doi și l-ar fi părăsit imediat.

Deși avea un nou job la Brașov și renunțase definitiv la filmele pentru adulți, evenimentele mondene și viața din Capitală, mesajele din telefonul lui Sebastian Vieru ar fi fost picătura care a umplut paharul în relația celor doi. Se pare că Ema nu a putut accepta un astfel de comportament deviant din partea partenerului și, chiar dacă se declara mulțumită de relația sa, i-a dat papucii instant când încrederea i-ar fi fost înșelată.

Ba mai mult, sursele noastre susțin că vedeta s-a mutat deja în noul său penthouse din București, în timp ce organizatorul galelor RXF ar fi rămas să tragă aer curat în piept, în Brașov, după ce Ema l-ar fi părăsit subit! Ba mai mult, recent bărbatul a postat și o fotografie însoțită de o melodie ale cărei versuri spun: ”Nu vei mai găsi altul ca mine”. Simplă coincidență sau să fie un mesaj pentru fosta actriță, care pare că a trecut relativ repede peste separarea lor? Hmmmm!

