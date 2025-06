CANCAN.RO aruncă BOMBA! Ema Karter s-a combinat cu bossul de la RXF!

Ema Karter se retrăgea din lumea filmelor pentru adulți în urmă cu mai bine de două luni, atunci când renunța, după cum spunea, și la numele de scenă. Rămânea doar Miruna, cu o viață liniștită, departe de toată ”averea” de imagine pe care o agonisise pe platourile de filmare. Era, acum, doar o tânără ambițioasă, care a dat frâu pasiunii ce a provocat-o la orice pas: cosmetica. Nu de una singură, însă! Un celebru domn i-a devenit iubit, peste noapte, mai mult, a ajutat-o enorm, spun sursele noastre, cu afacerea de la Brașov. CANCAN.RO are detaliile suculente și vi le prezintă, în exclusivitate.

Să nu o mai lungim: Ema Karter nu mai e singurică! Are, de ceva timp, iubit, iar el este Sebastian Vieru, nimeni altul decât bossul de la RXF. Povestea de dragoste a început în circuitul unde regii luptelor din cușcă își împart pumni, sub organizarea perfectă a lui Vieru, omul care a adus competiția-show la rang de artă!

(CITEȘTE ȘI: Ema Karter a dispărut! Vedeta se pregătea pentru show-ul Regina, dar totul a picat: producătorii au rămas interziși!)

Ema Karter are iubit: bossul de la RXF!

Ema, o figură cunoscută în RXF, grație și relației pe care a avut-o cu celebrul Yamato Zaharia, luptător și, în același timp, arbitru al luptelor din cușcă, i-a căzut cu tronc lui Sebastian Vieru, care a făcut pasul și i-a ieșit. Astfel, cei doi au devenit un cuplu, deși șeful RXF este căsătorit. Încă, pentru că sursele ne-au dezvăluit că relația scârțâie de ceva vreme, iar divorțul bate la ușă. Om trăi și om vedea! 😛

Cert e că Ema și Sebastian își trăiesc povestea de dragoste, doar că sub semnul discreției. CANCAN.RO a aflat, însă, că Sebi a fost cel care i-a făcut cadou salonul de la Brașov, acolo unde Ema își exercită pasiunea cu mult spor. Salon pe care fosta vedetă a filmelor pentru adulți ar vrea să-l ”transfere” la București cât de curând.

(NU RATA: Câți lei costă un tratament facial făcut de Ema Karter. Vedeta a renunțat DEFINITIV la industria filmelor pentru adulți)

Cum i s-a schimbat viața Emei Karter

Ema Kater dezvăluia că viața i s-a schimbat total. A renunțat la filme și la numele de scenă și a găsit liniștea pe care o căuta.

“Ema a fost o perioadă din viața mea care s-a încheiat. Viața Mirunei acum este una liniștită. Am găsit liniștea de care aveam nevoie și sunt împlinită și fericită cu deciziile pe care le-am luat. Am simțit că este suficient și nu mă mai regăseam în ce făceam. Cosmetica a fost mereu o pasiune pentru mine. Îmi plăcea să încerc tratamente noi, creme, măști. Am făcut cursul, practica și acum am început să lucrez. Fetele se pot programa, am pus poze pe conturile mele de social media înainte și după tratamente și toate fetele care au fost sunt mulțumite de rezultate.

Oamenii m-au întrebat dacă eu fac tratamentele. Da, chiar eu le fac! Tratamentele pe care le fac sunt destinate exclusiv femeilor. Vreau să fac în continuare asta și să avansez, să îmi iau mai multe aparate și să fac mai multe proceduri. A contat că sunt persoană publică, cu siguranță. Este un domeniu în care contează să ai urmăritori, să fii cunoscută. Marketingul este cel mai important. Nu voi mai reveni niciodată la ceea ce făceam. Mă axez doar pe partea de beauty. Tot ce ținea de trecut s-a încheiat. Prezentul meu este unul frumos și vreau să mă bucur de fiecare moment și să fac ce îmi place”, a declarat Ema Karter (Miruna) pentru CANCAN.RO.

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.