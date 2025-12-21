Privind spre un viitor destul de scurt împreună. Nicoleta Drăgan și Marius Novanc, o poveste mai rapidă decât o țigară ruptă

O fotografie din anii 2000 surprinde perfect începutul unei povești care avea să se consume mai repede decât moda crocșilor colorați: Nicoleta Drăgan și Marius Novanc, relaxați, cu ochelari „spațiali” și zâmbete de vacanță, priveau atunci spre un viitor care, ironic, s-a dovedit a fi extrem de scurt.

O fotografie de vară, doi ochelari „spațiali” și o căsnicie care avea să se consume mai repede decât moda crocșilor galbeni

Privind retrospectiv fotografia cu Nicoleta Drăgan și Marius Novanc din perioada lor ante-mariaj, ai senzația că imaginea spune tot ce urma să se întâmple, fără să mai fie nevoie de clarviziune. Ea, cu ochelari de soare parcă împrumutați dintr-un film SF de duzină, crocși galbeni strălucitori și un tricou cu Dee Dee din „Dexter’s Laboratory”, afișează o relaxare copilăroasă, ușor haotică. Și poate că alegerea tricoului n-a fost chiar întâmplătoare. Pentru cine nu știe, Dee Dee era sora care îi teroriza constant viața lui Dexter, îi invada laboratorul și făcea praf tot ce atingea. O metaforă vestimentară involuntară? Posibil. Cel puțin, cu mintea de acum, greu de ignorat.

Marius Novanc nu se lasă mai prejos. Și el poartă ochelari „spațiali”, de parcă cei doi s-ar fi pregătit de o lansare, nu de o viață în doi. În picioare, șlapi purtați fără nicio urmă de rușine, cu „cartofii” la vedere, pentru că, hei, era vară. Iar moda din Hawaii, se pare, rămăsese bine întipărită. Atmosfera e degajată, aproape nepăsătoare, ca într-o vacanță fără griji, nu ca înaintea unei căsnicii care ar fi trebuit să dureze.

Și totuși, cei doi aveau să ajungă până la capătul drumului… sau măcar până la altar. S-au căsătorit în Hawaii, loc exotic, îndepărtat, spectaculos — poate prea spectaculos pentru o relație care avea să reziste doar câteva luni. Privind acum, pare un drum foarte lung bătut pentru o căsnicie extrem de scurtă. Aproape ironic: mii de kilometri parcurși pentru o poveste care s-a consumat mai repede decât se stinge o țigară ruptă în vânt.

Fotografia rămâne, însă, ca un mic document de epocă. Un instantaneu din anii în care vedetele trăiau intens, rapid, fără prea multe calcule, cu ochelari mari, încălțăminte discutabilă și decizii luate pe repede înainte. Căsnicia nu a rezistat, dar măcar au bifat Hawaii. Și, uneori, în showbizul românesc al anilor 2000, asta era deja suficient pentru a intra în istoria mondenă.

Atunci spectacol, acum maturitate: destine care au luat-o pe drumuri diferite

Atunci, Nicoleta Drăgan era „fata nouă” care îi lua locul Dana Nălbaru în HI-Q, apărea pe scenele din toată țara și făcea campanie pentru „cultura prezervativelor”, într-o perioadă în care România încă se rușina de astfel de subiecte. Iubea intens, rapid și public: întâi cu Lucian Viziru, apoi cu handbalistul Marius Novanc, cu care s-a și căsătorit exotic, în Hawaii, ca într-un film romantic grăbit. Doar că filmul s-a terminat repede: două luni mai târziu, divorțul venea la fel de rapid ca nunta, confirmând că unele iubiri sunt mai scurte decât zborul până în Pacific. Astăzi, Nicoleta e psiholog în Statele Unite, doctor în psihologie, retrasă din lumina reflectoarelor, semn că după atâtea nebunii ale tinereții a ales, poate, cea mai logică meserie posibilă: să-i înțeleagă pe alții… și, inevitabil, și pe ea însăși. De cealaltă parte, Novanc pare să fi jucat cartea răbdării: din sportiv cu șlapi „de vacanță” a devenit antrenor principal la CSM București, un club beton, cu ambiții serioase în Champions League. Dacă atunci ea trăia intens și ardea repede, iar el era „soțul din Hawaii”, acum rolurile sunt clare: ea a ales liniștea și introspecția, el presiunea performanței și banca tehnică. Două destine care s-au intersectat fulgerător, dar care, privind înapoi, par să fi avut nevoie exact de acea scurtă nebunie ca să ajungă, fiecare, unde trebuia.