Cabral Ibacka a confirmat divorțul de Andreea! Primele declarații: ”Doi oameni care au ajuns să se piardă unul de celălalt”

De: Irina Vlad 15/05/2026 | 17:21
Cabral și Andreea Ibacka/ sursă foto: social media
Cabral și Andreea Ibacka au confirmat divorțul! După ce în ultimele zile au apărut numeroase zvonuri legate de separarea lor, cei doi au decis să ofere o primă reacție. 

În ultima perioadă, detaliile care prevesteau ruptura dintre cei doi nu au mai putut fi ignorate. Unul dintre cele mai reprezentative momente a fost cel în care ambii au renunțat la verighete. De asemenea, Andreea Ibacka a șters de pe rețelele de socializare o parte din fotografiile în care apare alături de Cabral, iar proiectele lor profesionale și personale păreau să se desfășoare separat.

CANCAN.RO v-a dat detalii de-a lungul timpului despre semnele care prevesteau despărțirea, iar acum vă anunțăm că totul s-a adeverit. Cabral și Andreea Ibacka au confirmat divorțul. După o relație de 18 ani, cei doi au decis să meargă pe drumuri separare.

„Ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul. După 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns.

Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare. Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape”, a fost mesajul semnat de Cabral și Andreea.

