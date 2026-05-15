Andreea Ibacka, declarații bulversante despre violența conjugală: „Există viață după abuz. Nicio femeie nu merită să trăiască în frică”

Fosta actriță Andreea Ibacka (40 de ani), care se află în plin proces de divorț cu Cabral, a făcut o declarație șocantă. Blondina a vorbit despre violență conjugală, abuz și control. Mesajul său i-a speriat foarte tari pe urmăritorii săi, care credeau că mariajul ei este perfect.

Andreea a spus că nicio femeie nu trebuie să trăiască în frică și într-o căsnicie toxică. Ea le-a sfătuit pe femei să nu accepte să fie controlate sau umilitate de parteneri și să plece încă de la prima palmă.

„Există viață după abuz, dar este esențial să înțelegi că nu tu ești vinovată pentru ceea ce ți se întâmplă. Nicio femeie nu merită să trăiască în frică, iar primul pas către vindecare este să ceri ajutor și să ieși dintr-un mediu toxic. Violența nu înseamnă doar o palmă. Înseamnă control, înseamnă umilință, înseamnă să fii făcută să te simți mică. Dacă un bărbat te lovește o dată, o va face și a doua oară. Nu căutați scuze acolo unde nu există”, a spus fosta parteneră a lui Cabral.

Andreea Ibacka, declarații bulversante despre violență

Andreea Ibacka a mai spus că băieții trebuie învățați din copilărie să respecte femeile și să aibă cei 7 ani de acasă. Ea a declarat că femeile care se confruntă cu probleme trebuie să plece de urgență din relație și să ceară ajutorul celor din jur până nu este prea târziu.

„Trebuie să ne învățăm fiicele să se respecte și să își cunoască valoarea, dar mai ales trebuie să ne învățăm fiii că forța nu înseamnă bărbăție. Respectul față de femeie se învață de acasă, din exemplul pe care îl dăm în fiecare zi. Nu ești singură, deși agresorul te face să crezi asta pentru a te izola. Comunitatea și instituțiile trebuie să fie un sprijin real, dar decizia de a supraviețui îți aparține”, a spus fosta actriță din „Inimă de țigan”.

Divorțează după 15 ani de căsnicie

Recent s-a aflat că Andreea Ibacka și Cabral divorțează după 15 ani de căsnicie. Cei doi păreau un cuplu puternic și fericit pe social media, dar realitatea ar fi fost alta. S-a zvonit că blondina n-ar mai fi suportat infidelitățile prezentatorului, care a fost surprins de mai multe ori cu diverse domnișoare în cluburile de fițe din Capitală. S-a zvonit și că una din prietenele ei i-a distrus căsnicia.

Cei doi n-au anunțat oficial despărțirea, dar au lăsat să se înțeleagă că acesta este sfârșitul poveștii lor de dragoste. Andreea și Cabral și-au șters pozele împreună de pe rețelele de socializare, au plecat în vacanță separat și și-au dat verighetele jos. În ultimul timp, Cabral a făcut mai multe postări triste în care spunea că și băieții cedează și plâng câteodată. Nu se știe dacă chiar suferă după Andreea sau doar îl cita pe „clasicul” Dan Bittman.

VEZI ȘI: Pe ce dată s-au despărțit Cabral și Andreea Ibacka, de fapt! Lumea habar nu avea că divorțează + cum au ținut totul ascuns

Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate + Semnele ignorate până acum