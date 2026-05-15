Acasă » Știri » Andreea Ibacka, declarații bulversante despre violența conjugală: „Există viață după abuz. Nicio femeie nu merită să trăiască în frică”

Andreea Ibacka, declarații bulversante despre violența conjugală: „Există viață după abuz. Nicio femeie nu merită să trăiască în frică”

De: Emanuela Cristescu 15/05/2026 | 07:31
Andreea Ibacka, declarații bulversante despre violența conjugală: Există viață după abuz. Nicio femeie nu merită să trăiască în frică
Andreea Ibacka și Cabral. Sursa foto Social media
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Fosta actriță Andreea Ibacka (40 de ani), care se află în plin proces de divorț cu Cabral, a făcut o declarație șocantă. Blondina a vorbit despre violență conjugală, abuz și control. Mesajul său i-a speriat foarte tari pe urmăritorii săi, care credeau că mariajul ei este perfect.

Andreea a spus că nicio femeie nu trebuie să trăiască în frică și într-o căsnicie toxică. Ea le-a sfătuit pe femei să nu accepte să fie controlate sau umilitate de parteneri și să plece încă de la prima palmă.

„Există viață după abuz, dar este esențial să înțelegi că nu tu ești vinovată pentru ceea ce ți se întâmplă. Nicio femeie nu merită să trăiască în frică, iar primul pas către vindecare este să ceri ajutor și să ieși dintr-un mediu toxic. Violența nu înseamnă doar o palmă. Înseamnă control, înseamnă umilință, înseamnă să fii făcută să te simți mică. Dacă un bărbat te lovește o dată, o va face și a doua oară. Nu căutați scuze acolo unde nu există”, a spus fosta parteneră a lui Cabral.

Andreea Ibacka, declarații bulversante despre violență

Andreea Ibacka a mai spus că băieții trebuie învățați din copilărie să respecte femeile și să aibă cei 7 ani de acasă. Ea a declarat că femeile care se confruntă cu probleme trebuie să plece de urgență din relație și să ceară ajutorul celor din jur până nu este prea târziu.

„Trebuie să ne învățăm fiicele să se respecte și să își cunoască valoarea, dar mai ales trebuie să ne învățăm fiii că forța nu înseamnă bărbăție. Respectul față de femeie se învață de acasă, din exemplul pe care îl dăm în fiecare zi. Nu ești singură, deși agresorul te face să crezi asta pentru a te izola. Comunitatea și instituțiile trebuie să fie un sprijin real, dar decizia de a supraviețui îți aparține”, a spus fosta actriță din „Inimă de țigan”.

Andreea Ibacka și Cabral
Andreea Ibacka și Cabral. Sursa foto Social media

Divorțează după 15 ani de căsnicie

Recent s-a aflat că Andreea Ibacka și Cabral divorțează după 15 ani de căsnicie. Cei doi păreau un cuplu puternic și fericit pe social media, dar realitatea ar fi fost alta. S-a zvonit că blondina n-ar mai fi suportat infidelitățile prezentatorului, care a fost surprins de mai multe ori cu diverse domnișoare în cluburile de fițe din Capitală. S-a zvonit și că una din prietenele ei i-a distrus căsnicia.

Cei doi n-au anunțat oficial despărțirea, dar au lăsat să se înțeleagă că acesta este sfârșitul poveștii lor de dragoste. Andreea și Cabral și-au șters pozele împreună de pe rețelele de socializare, au plecat în vacanță separat și și-au dat verighetele jos. În ultimul timp, Cabral a făcut mai multe postări triste în care spunea că și băieții cedează și plâng câteodată. Nu se știe dacă chiar suferă după Andreea sau doar îl cita pe „clasicul” Dan Bittman.

VEZI ȘI: Pe ce dată s-au despărțit Cabral și Andreea Ibacka, de fapt! Lumea habar nu avea că divorțează + cum au ținut totul ascuns

Cabral și Andreea Ibacka divorțează după 15 ani de căsnicie! Zvonurile s-au transformat în realitate + Semnele ignorate până acum

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul
Știri
Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul
Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul Alexandru din Sibiu
Știri
Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul Alexandru din Sibiu
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul uitat prin casă?
Mediafax
Te poți îmbogăți dacă ai un asemenea telefon vechi! Ai și tu unul...
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut o înțelegere cu Primăria Capitalei să dea oameni afară”
Gandul.ro
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și...
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în cadavrul unei vaci
Adevarul
Cum a păcălit un colonel FSB „echipele morții” ale lui Putin, ascuns în...
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de pe vasul de croazieră vorbește din carantină
Digi24
„Părea doar un virus obișnuit”. Medicul testat pozitiv după focarul de hantavirus de...
Grevă în cluburile de striptease în cea mai aglomerată noapte a anului!
Mediafax
Grevă în cluburile de striptease în cea mai aglomerată noapte a anului!
Parteneri
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe acoperiș și valorează 800.000 de euro
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată vila de lux din Pipera în care locuiește Mugur Mihăescu. Are gazon pe...
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport.ro
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un desert simplu pe care vedeta îl prepară acasă
Click.ro
Rețeta Laura Cosoi pentru plăcinta cu brânză dulce și foietaj: „Iese foarte bună”. E un...
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
Digi 24
Casa Albă a anunțat ce au convenit Donald Trump şi Xi Jinping privind Strâmtoarea Ormuz
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon Panetta despre opțiunile lui Trump de a încheia războiul
Digi24
„Iranul ne ține arma la tâmplă”, avertizează un fost șef al CIA. Ce spune Leon...
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul crossover
Promotor.ro
Noul model Dacia Striker, surprins în trafic pe autostrada din Argeș. Imagini exclusive cu noul...
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: - Vreau să fac schimbul de ulei. Mecanicul: - Ce maşină e?
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
go4it.ro
Barca militară „de nescufundat” făcută în România cu licență din UCraina
Cine a fost primul matematician din istorie?
Descopera.ro
Cine a fost primul matematician din istorie?
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut o înțelegere cu Primăria Capitalei să dea oameni afară”
Gandul.ro
Tensiuni incredibile în interiorul STB. Principalul sindicat este acuzat de trădare: „A făcut o înțelegere...
ULTIMA ORĂ
Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul
Cabral și Andreea, decizie de neînțeles după ce s-a aflat despre divorț. Gestul care confirmă totul
Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul ...
Cine este Mihail Soare, bărbatul care a făcut eforturi supraomenești pentru a-l salva pe micuțul Alexandru din Sibiu
Cum a reacționat Teo Trandafir, după ce a aflat că Andreea și Cabral divorțează: ”Aoleu, după ...
Cum a reacționat Teo Trandafir, după ce a aflat că Andreea și Cabral divorțează: ”Aoleu, după 15 ani”
Cei mai bine plătiți jucători de la Cupa Mondială 2026! Un singur fotbalist câștigă peste 200 ...
Cei mai bine plătiți jucători de la Cupa Mondială 2026! Un singur fotbalist câștigă peste 200 de milioane
Meteorologii Accuweather anunță cea mai friguroasă vară din acest mileniu, în România. Prognoză ...
Meteorologii Accuweather anunță cea mai friguroasă vară din acest mileniu, în România. Prognoză iunie, iulie și august 2026
Fanii au observat primii despărțirea! Ce s-a întâmplat între Leandro Trossard și Laura Hilven
Fanii au observat primii despărțirea! Ce s-a întâmplat între Leandro Trossard și Laura Hilven
Vezi toate știrile