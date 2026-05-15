Andreea Ibacka a vrut să dea cu mașina peste Cabral, după ce a fost prins cu două blonde. Episodul povestit de vedeta Pro TV

În ultima perioadă, Cabral și Andreea Ibacka au fost în centrul atenției după ce au apărut tot mai multe zvonuri legate de o posibilă ruptură. Deși cei doi au fost întotdeauna discreți în privința vieții personale, anumite gesturi și apariții din ultima vreme au stârnit numeroase semne de întrebare în rândul fanilor.

De-a lungul anilor, au existat mai multe episoade care au alimentat speculațiile. Unul dintre acestea datează din 2015, când Cabral a fost surprins într-un club din Capitală, petrecând până dimineață în compania unei brunete misterioase. La acel moment, Andreea ar fi trecut peste incident. Prezentatorul este cunoscut pentru pasiunea sa pentru petreceri și viața de noapte.

Chiar dacă au construit împreună o familie și au doi copii, relația lor a fost mereu ținută departe de lumina reflectoarelor. Cei doi au preferat să își protejeze viața personală și au evitat, de cele mai multe ori, să comenteze zvonurile apărute în presă.

Gelozie dusă la extrem

Cu toate acestea, în urmă cu doi ani, invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, Cabral a povestit, într-o notă amuzantă, un episod tensionat din relația lor. Prezentatorul a dezvăluit că Andreea s-a enervat după apariția unui articol fals în care se spunea că el ar fi înșelat-o cu două blonde.

Potrivit lui Cabral, ceea ce a deranjat-o cel mai mult nu a fost neapărat informația apărută în presă, ci modul relaxat în care el a tratat situația. Acesta a relatat că, într-un moment de furie, Andreea ar fi accelerat mașina spre el chiar la intrarea în curtea casei. Din fericire, prezentatorul a reușit să se ferească la timp. Incidentul s-a soldat doar cu o ușoară avarie a autoturismului.

„Ajungem acasă și eu îi zic că a apărut un articol în nu știu ce ziar și scria acolo: „Cabral a fost surprins ajungând acasă cu două blonde la garsoniera lui din Berceni” și Andreea zice: >. Eu fierbeam de nervi, cum adică a ajuns la garsoniera lui din Berceni?! Eu am patru camere! N-a zis nimic. Eu m-am dat jos din mașină, eram în dreapta, să deschid poarta. Am deschis lacătul și în timp ce împingeam am auzit motorul mașinii. Când m-am întors, a mea era deja în a întâia. M-am agățat de poartă și am ridicat picioarele, ea a tamponat poarta și mi-a făcut: > Că eu am zis de garsonieră în loc să zic cum am ajuns cu două blonde. Nu i-a plăcut, mie mi s-a părut că nu era corect să zici garsonieră. Am fugit după: Fugi pe loc, după o clarifici, că ai glumit”, a spus Cabral, în cadrul unei emisiuni TV.

