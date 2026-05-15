Fanii au observat primii despărțirea! Ce s-a întâmplat între Leandro Trossard și Laura Hilven

Leandro Trossard traversează o perioadă dificilă în viața personală. Soția starului lui Arsenal, Laura Hilven, a confirmat oficial despărțirea de internaționalul belgian după 13 ani de relație și aproape șase ani de căsnicie. Anunțul a fost făcut printr-un mesaj emoționant publicat pe Instagram, la scurt timp după ce fanele observaseră că fotbalistul dispăruse complet din fotografiile de pe conturile ei de socializare.

Leandro Trossard și Laura Hilven s-au despărțit

Într-un mesaj publicat pe Instagram Story, Laura Hilven a explicat că separarea a fost o decizie extrem de grea, însă luată de comun acord și cu mult respect reciproc:

„Cu multă iubire, grijă și respect unul pentru celălalt, am luat decizia incredibil de dificilă de a ne separa amiabil.”

Partenera fotbalistului a dezvăluit și faptul că ruptura nu este una recentă, cei doi fiind despărțiți de ceva timp, însă au ales să gestioneze situația departe de ochii publicului.

„Nu a fost o alegere făcută ușor. De fapt, suntem separați de ceva timp și în această perioadă ne-am oferit spațiul și timpul necesar pentru a trece prin totul în mod discret și atent.”

Laura Hilven a subliniat că prioritatea lor rămâne familia și cei doi copii pe care îi au împreună.

„Cel mai important este că suntem și vom rămâne mereu părinți dedicați pentru cei doi copii minunați ai noștri.”

La final, aceasta a cerut respectarea intimității în această perioadă delicată:

„Vă rugăm cu respect pentru compasiune, înțelegere și intimitate în această tranziție profund personală.”

Fanii observaseră deja semnele despărțirii

În ultimele luni, fanele lui Arsenal au remarcat că Leandro Trossard nu mai apărea în fotografiile publicate de Laura Hilven. Mai mult, imaginile de la nunta lor și alte fotografii de cuplu au fost șterse complet de pe rețelele sociale, lucru care a alimentat imediat zvonurile despre o posibilă separare.

Cu toate acestea, relația dintre cei doi pare să fi rămas una civilizată. Laura și Leandro continuă să se urmărească reciproc pe Instagram și chiar își lasă mesaje publice de susținere. Recent, după un meci important câștigat de Arsenal, Laura i-a comentat fotbalistului:

„Ai meritat asta! Nu te îndoi niciodată de tine. Transformă acel vis în realitate.”

Leandro Trossard, om de bază la Arsenal

Separarea are loc într-o perioadă intensă și pentru cariera belgianului. Leandro Trossard rămâne unul dintre oamenii de bază ai lui Mikel Arteta la Arsenal și a avut un rol important în lupta londonezilor pentru titlul din Premier League.

Internaționalul belgian a atras recent atenția după ce a marcat golul victoriei în derby-ul cu West Ham United, într-un moment crucial al sezonului pentru „tunari”.

Deși viața personală a fotbalistului a ajuns acum în atenția presei britanice, Leandro Trossard nu a făcut până în prezent nicio declarație publică despre despărțirea de Laura Hilven.

