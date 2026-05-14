Vedeta din „American Pie” a divorțat oficial și și-a refăcut viața! Din ce câștigă milioane de dolari pe internet

De: Paul Hangerli 14/05/2026 | 08:10
Actrița dă lovitura după divorț, sursa- colaj CANCAN.RO
Actrița Shannon Elizabeth, cunoscută pentru rolul Nadiei din celebra comedie „American Pie”, a divorțat oficial de soțul său, Simon Borchert. Separarea vine într-un moment în care vedeta traversează una dintre cele mai controversate, dar profitabile perioade din cariera sa.

Potrivit publicației ArtThreat, divorțul a fost finalizat pe 11 mai 2026, la doar câteva zile după ce actrița și-a lansat contul de OF, platformă pe care ar fi câștigat peste 1,2 milioane de dolari într-o singură săptămână.

Shannon Elizabeth începe un nou capitol după divorț

Shannon Elizabeth, în vârstă de 52 de ani, a confirmat oficial despărțirea de Simon Borchert, după o relație care ar fi durat aproximativ între patru și șase ani. Cei doi s-au separat în septembrie 2025, iar actele de divorț au fost depuse în aprilie 2026. Potrivit informațiilor apărute în presa americană, separarea s-a făcut de comun acord, fără scandal public.

Vedeta a transmis că privește această perioadă ca pe „un nou început”. Actrița a declarat:

„Astăzi nu este despre sfârșitul unei căsnicii. Este despre celebrarea unui nou început și a unei etape eliberatoare din viața mea.”

Succes uriaș pe OF după lansare

În paralel cu divorțul, Shannon Elizabeth și-a surprins fanii după ce a decis să își deschidă un cont pe OF. Actrița a explicat că și-a dorit să își controleze propria imagine și să arate publicului o latură pe care Hollywood-ul nu a prezentat-o niciodată.

Mutarea s-a dovedit extrem de profitabilă. Potrivit sursei citate, Shannon Elizabeth ar fi încasat peste 1,2 milioane de dolari în primele șapte zile de activitate pe platformă. Succesul fulgerător i-a schimbat complet direcția profesională, iar apropiații spun că vedeta este acum concentrată pe dezvoltarea noii sale cariere online.

Ce a primit Shannon Elizabeth după divorț

Documentele obținute de presa americană arată că Shannon Elizabeth a primit mai multe bunuri importante în urma acordului de divorț. Printre acestea se află și un Rolls-Royce Ghost din 2021, pe care actrița l-a păstrat integral după separare. Sursele apropiate vedetei susțin că aceasta își dorește acum să se concentreze pe independența financiară și pe proiectele personale.

Shannon Elizabeth a devenit celebră la finalul anilor ’90, după apariția în „American Pie”, unde personajul său, Nadia, a devenit rapid iconic. Ulterior, actrița a mai jucat în filme precum „Scary Movie”, „Thirteen Ghosts” sau „Cursed”, construindu-și o carieră solidă în zona comediilor și filmelor horror. Acum, la 52 de ani, vedeta pare hotărâtă să își reinventeze complet imaginea.

Apropiații ei spun că actrița consideră această etapă „cea mai bună perioadă” din viața sa și că își dorește să își dezvolte cât mai mult proiectele din online. Succesul neașteptat de pe OF și finalizarea divorțului marchează astfel începutul unui nou capitol pentru una dintre cele mai cunoscute actrițe ale anilor 2000.

