Eliminare neașteptată la „Chefi la cuțite”. Concurentul a izbucnit în lacrimi

De: Emanuela Cristescu 14/05/2026 | 08:15
Emoții uriașe și tensiune până în ultima clipă la „Chefi la cuțite”! Pe măsură ce competiția se apropie de finalul sezonului 17, fiecare probă devine o adevărată luptă pentru supraviețuire. În ediția cu numărul 32, un concurent și-a făcut bagajele și a părăsit show-ul culinar de la Antena 1, după ce preparatul lui a primit cel mai mic punctaj al serii.

Battle-ul din această ediție le-a dat mari bătăi de cap concurenților, care au fost nevoiți să gătească preparate pe bază de pește. Dacă unii au reușit să îi impresioneze pe jurați și să obțină punctaj maxim, pentru alții farfuriile s-au transformat într-un adevărat dezastru.

Încă un concurent a fost eliminat de la Chefi la cuțite

Echipa verde, condusă de chef Alexandru Sautner, a câștigat battle-ul, iar concurenții din celelalte echipe au intrat automat la duelul individual. La final, verdictul a venit fără milă: cu doar cinci puncte obținute, Norbert Sebastian, din echipa lui chef Orlando Zaharia, a fost eliminat din competiție.

Momentul a fost unul extrem de emoționant, iar concurentul cu greu și-a stăpânit lacrimile în fața colegilor și a chefilor.

”Sunt împăcat cu rezultatul de data aceasta. Știu că am plecat pe mâna mea. Îmi pare rău chef, chiar nu am venit să încurc, am vrut să ajut cât am putut. Sper să rămână tunica aceasta la mine. Vreau să mulțumesc tuturor pentru încrederea pe care mi-au dat-o și mai ales chefului Orlando, că mi-a acceptat scuzele”, a declarat Norbert Sebastian, la Chefi la cuțite.

Sursa foto Captură video

 

Chiar dacă aventura lui s-a încheiat aici, Norbert nu renunță la visul său. Concurentul a dezvăluit că își dorește să urmeze o școală de bucătărie și să continue în domeniul gastronomiei.

Un alt concurent a lipsit din cauza lui Florin Salam

Această ediție a venit și cu o situație neașteptată în platoul emisiunii. Florinel Ungureanu, concurent din echipa bordo, a participat la battle, însă a lipsit de la proba individuală.

Motivul? Artistul a fost nevoit să plece pentru a susține un concert important alături de Florin Salam, iar absența lui a stârnit imediat reacții printre concurenți.

”Nu știm ce se va întâmpla atunci când va veni banda, nu știm rezultatul, dar Florinel va lipsi”, a declarat Irina Fodor, la Chefi la cuțite.

