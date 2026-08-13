BANCUL ZILEI | Fidelitatea în variantă masculină

Bancurile sunt întotdeauna o modalitate simplă de a ne relaxa și de a aduce un strop de bună dispoziție. Selecția de mai jos îți poate schimba rapid starea de spirit și îți poate aduce zâmbetul pe buze. Printre glumele pregătite se numără și o situație amuzantă despre fidelitate, văzută din perspectiva masculină, care promite să stârnească hohote de râs.

Sunt căsătorit de 20 de ani și mereu îndrăgostit de aceeași femeie.

– Mi se pare un lucru admirabil!

– Dar și periculos! Daca afla nevastă-mea, mă omoară!

Alte bancuri amuzante

Doi prieteni, un englez și un chinez, se plimbau împreună prin Londra.

– Uită-te la toate steagurile astea! Îmi umplu sufletul de mândrie patriotică!

– Dar, Chan, tu ești chinez, iar astea sunt steaguri britanice!

– Da? Uită-te la etichete.

Doi prieteni la o bere:

– Parcă ziceai că te însori cu Mariana, nu v-am mai văzut împreună. S-a întâmplat ceva?

– Ne-am despărțit.

– De ce?

– Păi am agățat o gagicuță în oraș, m-a văzut cu ea și m-a întrebat cine era. Și eu, atunci, repede, ce era să-i zic? I-am spus că era vară-mea.

– Excelentă idee!! Și?

– Era vară-sa…

– De azi înainte, vreau să-mi vorbești cu dumneavoastră pentru că sunt mai mare ca tine și nu ne tragem de șireturi.

– Ia mai du-te la naiba!

– Pe cine trimiți tu la naiba?

– Pe dumneavoastră.

– Aaaaaaa, așa da!

– Amice, fă-mi un serviciu, nu e dificil şi, în plus, primeşti zece dolari pentru asta. Eu nu am timp.

– Ce serviciu vrei?

– Vreau să te duci la Otopeni şi s-o întâmpini pe soacră-mea. Vine din Turcia, de la o staţiune balneară.

– Mă rog, o fac pentru tine. Şi dacă nu vine?

– Îţi dau o sută de dolari.

Merge unul cu mașina cu o 100 km/h. La un moment dat, îl depășește o găină. Omul apasă accelerația, dar n-o ajunge. După ce a parcurs el așa vreo 5 km, vede cum găina intră pe teritoriul unei ferme. Se apropie de fermier și îl întreabă:

– Ce fel de găini sunt acestea? E prima data când văd să fugă așa de tare o găină.

– Este o specie nouă, pentru carne.

– Și-i gustoasă carnea ?

– Nu știe nimeni, fiindcă nu le putem prinde…

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