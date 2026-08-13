Acasă » Bancuri » BANCUL ZILEI | Fidelitatea în variantă masculină

BANCUL ZILEI | Fidelitatea în variantă masculină

De: Andreea Stăncescu 13/08/2026 | 15:52
BANCUL ZILEI | Fidelitatea în variantă masculină
Bancul zilei îți va aduce zâmbetul pe buze
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Bancurile sunt întotdeauna o modalitate simplă de a ne relaxa și de a aduce un strop de bună dispoziție. Selecția de mai jos îți poate schimba rapid starea de spirit și îți poate aduce zâmbetul pe buze. Printre glumele pregătite se numără și o situație amuzantă despre fidelitate, văzută din perspectiva masculină, care promite să stârnească hohote de râs.

Sunt căsătorit de 20 de ani și mereu îndrăgostit de aceeași femeie.
– Mi se pare un lucru admirabil!
– Dar și periculos! Daca afla nevastă-mea, mă omoară!

Alte bancuri amuzante

Doi prieteni, un englez și un chinez, se plimbau împreună prin Londra.
– Uită-te la toate steagurile astea! Îmi umplu sufletul de mândrie patriotică!
– Dar, Chan, tu ești chinez, iar astea sunt steaguri britanice!
– Da? Uită-te la etichete.

Doi prieteni la o bere:
– Parcă ziceai că te însori cu Mariana, nu v-am mai văzut împreună. S-a întâmplat ceva?
– Ne-am despărțit.
– De ce?
– Păi am agățat o gagicuță în oraș, m-a văzut cu ea și m-a întrebat cine era. Și eu, atunci, repede, ce era să-i zic? I-am spus că era vară-mea.
– Excelentă idee!! Și?
– Era vară-sa…

– De azi înainte, vreau să-mi vorbești cu dumneavoastră pentru că sunt mai mare ca tine și nu ne tragem de șireturi.
– Ia mai du-te la naiba!
– Pe cine trimiți tu la naiba?
– Pe dumneavoastră.
– Aaaaaaa, așa da!

– Amice, fă-mi un serviciu, nu e dificil şi, în plus, primeşti zece dolari pentru asta. Eu nu am timp.
– Ce serviciu vrei?
– Vreau să te duci la Otopeni şi s-o întâmpini pe soacră-mea. Vine din Turcia, de la o staţiune balneară.
– Mă rog, o fac pentru tine. Şi dacă nu vine?
– Îţi dau o sută de dolari.

Merge unul cu mașina cu o 100 km/h. La un moment dat, îl depășește o găină. Omul apasă accelerația, dar n-o ajunge. După ce a parcurs el așa vreo 5 km, vede cum găina intră pe teritoriul unei ferme. Se apropie de fermier și îl întreabă:
– Ce fel de găini sunt acestea? E prima data când văd să fugă așa de tare o găină.
– Este o specie nouă, pentru carne.
– Și-i gustoasă carnea ?
– Nu știe nimeni, fiindcă nu le putem prinde…

CITEȘTE ȘI: BANC | 200 de participanți la concursul de lingvistică

BANC | Bulă și dieta „de-a v-ați ascunselea”

Intra pe raziculacrimi.ro!
Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Iți recomandăm
BANC | Concediul medical al lui Eugen
Bancuri
BANC | Concediul medical al lui Eugen
BANC | „Bulă, dacă ai 8 lămâi și vinzi 2, câte lămâi mai ai?”
Bancuri
BANC | „Bulă, dacă ai 8 lămâi și vinzi 2, câte lămâi mai ai?”
Guvernatorul BNR, anunțul MOMENTULUI despre cursul leu-euro: Îl lăsăm în continuare să fie mai FLEXIBIL
Mediafax
Guvernatorul BNR, anunțul MOMENTULUI despre cursul leu-euro: Îl lăsăm în continuare să fie...
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie pentru a repune în funcțiune termocentrala
Gandul.ro
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie...
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Prosport.ro
FOTO. Antonela, iubita mult mai tânără a milionarului Arpad Paszkany, în jacuzzi
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit după întunecarea cerului și fenomenul care a oprit un război
Adevarul
Trei dintre cele mai înfricoșătoare eclipse solare din istorie. Haosul care a izbucnit...
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul Brașovului. Ce le-a spus anchetatorilor
Digi24
Primele dezvăluiri ale șoferului care a lovit cu mașina trei pietoni în centrul...
Moldova și Ucraina au BĂTUT palma! Înțelegerea produce EFECTE și în România
Mediafax
Moldova și Ucraina au BĂTUT palma! Înțelegerea produce EFECTE și în România
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi restricționa anumite lucruri
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte de a cunoaște celebritatea. Imagini rare cu prezentatoarea tv! Tatăl...
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum de baie
Prosport.ro
„Doamna Diana, ne omorâți”. Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu, în costum...
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația oferită de Șerban Copoț
Ciao.ro
De ce a lipsit Vierme de la reuniunea Animal X de la UNTOLD 2026. Explicația...
Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Este timpul să scriu o nouă poveste”
Click.ro
Mihaela Rădulescu, mesaj neașteptat la un an de la moartea lui Felix Baumgartner: „Este timpul...
Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar putea dezvălui cine au fost
Digi 24
Misterul celor doi soldați germani găsiți în Dunăre. Plăcuțele de identificare și o motocicletă ar...
Fiul lui Borcea, Patrick, pus sub monitorizare electronică după ce a intrat în locuinţa fostei iubite şi ar fi agresat-o
Digi24
Fiul lui Borcea, Patrick, pus sub monitorizare electronică după ce a intrat în locuinţa fostei...
Minivacanța de 15 august – Restricții majore pe două drumuri din România. Ce trebuie să știe șoferii între 14 și 17 august
Promotor.ro
Minivacanța de 15 august – Restricții majore pe două drumuri din România. Ce trebuie să...
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULIŞOR: – Tată, ce trebuie să vând pentru a-mi cumpăra mașini, iahturi...
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus. Prețuri de la 649 RON
go4it.ro
Cauți un televizor ieftin pentru acasă? Flanco are două modele Full HD la preț redus....
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce avem gene?
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Go4Games
Pisicile războinice cuceresc acest joc
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie pentru a repune în funcțiune termocentrala
Gandul.ro
Grupul 4 Rovinari va fi repornit. Au fost aduși specialiști de la pensie pentru a...
Tags:
ULTIMA ORĂ
Zodia care ar putea divorța în august 2026. Cristina Demetrescu anunță „închiderea unor capitole ...
Zodia care ar putea divorța în august 2026. Cristina Demetrescu anunță „închiderea unor capitole care nu mai funcționează”
Când va trece România la euro. Mugur Isărescu: „Decizia este luată deja!”
Când va trece România la euro. Mugur Isărescu: „Decizia este luată deja!”
Lionel Messi, mesaj după moartea tatălui său. „Nu știu cum să merg mai departe”
Lionel Messi, mesaj după moartea tatălui său. „Nu știu cum să merg mai departe”
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au avut o nuntă cu doar 5 invitați. Nici măcar părinții ...
Cristiano Ronaldo și Georgina Rodríguez au avut o nuntă cu doar 5 invitați. Nici măcar părinții nu au fost prezenți
După 28 de ani după gratii, Passaris cere să fie eliberat. „Fiara din Balcani” a ucis șapte oameni
După 28 de ani după gratii, Passaris cere să fie eliberat. „Fiara din Balcani” a ucis șapte oameni
Tulcea, din nou sub alertă. Oamenii au primit al treilea RO-Alert după pătrunderea dronelor în spațiul ...
Tulcea, din nou sub alertă. Oamenii au primit al treilea RO-Alert după pătrunderea dronelor în spațiul aerian
Vezi toate știrile