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BANC | „Bulă, dacă ai 8 lămâi și vinzi 2, câte lămâi mai ai?”

De: Alina Drăgan 13/08/2026 | 07:17
BANC | Bulă, dacă ai 8 lămâi și vinzi 2, câte lămâi mai ai?
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Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Bulă și profesoara lui. Deznodământul este hilar.

– Bulă, dacă ai 8 lămâi și vinzi 2, câte lămâi mai ai?

– 10 lămâi, doamna profesoară!

– Cum 10, Bulă?

– Păi, vând cele 2 lămâi doar în acte, unei firme de stat care face limonadă și unde este șef vărul meu.

– Bine, Bulă. Asta înseamnă că ar trebui să rămâi cu 8 lămâi. Dar tu ai zis 10. De unde sunt celelalte 2 lămâi?

– Doamna profesoară, asta este problema în țara noastră. Ne întrebăm de unde am eu 2 lămâi în plus, în loc să ne întrebăm unde este limonada?

Tatăl, copiii și cutia metalică de sub casă

— După ce dispar eu, dărâmați casa și sub fundație veți găsi o cutie metalică. Înăuntru veți găsi tot ce vă trebuie ca să trăiți confortabil.

Șase luni mai târziu, tatăl moare. Copiii îl îngroapă chiar în ziua aceea.

A doua zi, dărâmă casa și găsesc cutia. O deschid și găsesc o scrisoare pe care scrie:

„Dacă sunteți bărbați adevărați, construiți-vă singuri casa.”

Alte bancuri amuzante

O fetiță vede pe stradă un cățel care tocmai făcea vrute și nevrute cu o cățelușă și îl întreabă pe tatăl său ce fac.

Tatăl, jenat, îi răspunde:

— Cățelușa nu vrea să se ducă acasă și câinele încearcă să o ducă el acasă.

— Ahaa… e ca ieri cu mama, noroc că se ținea bine de chiuvetă, altfel poștașul o ducea în mod sigur la poștă…

 

Fiul unui prosper om de afaceri își întreabă tatăl:

– Tată, care este secretul succesului?

– Două cuvinte.

– Care sunt acelea?

– Decizii corecte.

– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?

– Un cuvânt.

– Care e ăla?

– Experiența.

– Si de unde ai experiența?

– Două cuvinte.

– Care sunt acelea?

– Decizii greșite.

 

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