BANC | „Bulă, dacă ai 8 lămâi și vinzi 2, câte lămâi mai ai?”

Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Bulă și profesoara lui. Deznodământul este hilar.

– Bulă, dacă ai 8 lămâi și vinzi 2, câte lămâi mai ai?

– 10 lămâi, doamna profesoară!

– Cum 10, Bulă?

– Păi, vând cele 2 lămâi doar în acte, unei firme de stat care face limonadă și unde este șef vărul meu.

– Bine, Bulă. Asta înseamnă că ar trebui să rămâi cu 8 lămâi. Dar tu ai zis 10. De unde sunt celelalte 2 lămâi?

– Doamna profesoară, asta este problema în țara noastră. Ne întrebăm de unde am eu 2 lămâi în plus, în loc să ne întrebăm unde este limonada?

Tatăl, copiii și cutia metalică de sub casă

— După ce dispar eu, dărâmați casa și sub fundație veți găsi o cutie metalică. Înăuntru veți găsi tot ce vă trebuie ca să trăiți confortabil.

Șase luni mai târziu, tatăl moare. Copiii îl îngroapă chiar în ziua aceea.

A doua zi, dărâmă casa și găsesc cutia. O deschid și găsesc o scrisoare pe care scrie:

„Dacă sunteți bărbați adevărați, construiți-vă singuri casa.”

Alte bancuri amuzante

O fetiță vede pe stradă un cățel care tocmai făcea vrute și nevrute cu o cățelușă și îl întreabă pe tatăl său ce fac.

Tatăl, jenat, îi răspunde:

— Cățelușa nu vrea să se ducă acasă și câinele încearcă să o ducă el acasă.

— Ahaa… e ca ieri cu mama, noroc că se ținea bine de chiuvetă, altfel poștașul o ducea în mod sigur la poștă…

Fiul unui prosper om de afaceri își întreabă tatăl:

– Tată, care este secretul succesului?

– Două cuvinte.

– Care sunt acelea?

– Decizii corecte.

– Hm.. Si cum știi să iei deciziile corecte?

– Un cuvânt.

– Care e ăla?

– Experiența.

– Si de unde ai experiența?

– Două cuvinte.

– Care sunt acelea?

– Decizii greșite.

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