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BANC | 200 de participanți la concursul de lingvistică

De: Emanuela Cristescu 12/08/2026 | 16:42
BANC | 200 de participanți la concursul de lingvistică
BANC | 200 de participanți la concursul de lingvistică
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Este miercuri, iar CANCAN ți-a pregătit un banc la care nu ai cum să nu râzi. În prim-plan este un participant la un concurs de lingvistică, pus în fața unei cerințe care pare simplă, dar care primește un răspuns absolut genial.

Concurs de lingvistică!
200 de participanți.
Tema:
– o propoziție scurtă care să cuprindă liniștea sufletească, calmul și fericirea.
Câștigătorul a scris:
„Soția mea doarme!”

BANC | 200 de participanți la concursul de lingvistică
BANC | 200 de participanți la concursul de lingvistică

Alt banc memorabil

Bulă ajunge la medic pentru un control.
Doctorul îl întreabă:
– Ce problemă aveți?
– Dom’ doctor, cred că am probleme cu memoria.
– De când?
– De când ce?
Doctorul zâmbește și continuă:
– Bine… Aveți și alte simptome?
– Da. Soția spune că nu o ascult niciodată.
– Și ce răspundeți?
– La ce?
Doctorul notează ceva în fișă.
– Bulă, trebuie să faceți mai multă mișcare și să vă odihniți.
– Perfect! Dar îmi scrieți și pe rețetă?
– Sigur.
Bulă ia rețeta, o privește câteva secunde și întreabă:
– Dom’ doctor… pentru cine este rețeta asta?

Bulă și amanta

– Bulă, îți stă ok cu barbă, dar tare aș vrea să te bărbierești, ca să-ţi pot admira frumosul chip în voie!
– Nu pot, draga mea! Nevastă-mea adoră barba asta!
– Te rog, Bulă, te rog! Fă-o pentru mine.
În cele din urmă, Bulă cedează și îi face pe plac amantei. Ajunge noaptea acasă, se bărbierește, după care se strecoară în patul soției, în timp ce ea dormea, și își lipește fața proaspăt bărbierită de fața ei. La care Bubulina se trezește și îi spune, speriată:
– Nu trebuia să vii în seara asta, Ștrulă! Bulă al meu trebuie să vină din clipă în clipă!

Bulă la examenul de matematică

Bulă intră în clasă pentru examenul final la matematică. Profesorul îi spune:
– Bulă, dacă iei peste 9, îți schimb părerea despre tine!
Bulă zâmbește și începe să scrie. După o oră predă lucrarea.
Profesorul o corectează și spune surprins:
– Extraordinar! Ai luat 9,50!
Bulă răspunde mândru:
– V-am zis eu că pot!
Profesorul, curios, îl întreabă:
– Cum ai reușit? Până acum luai doar note mici.
– Simplu. Am învățat toată noaptea.
– Foarte bine! Și de unde ai învățat?
– Din caietul colegului.
– Dar asta înseamnă că ai copiat!
– Nu, dom’ profesor. Am învățat înainte de examen. La examen doar mi-am verificat răspunsurile!
Profesorul oftează:
– Bulă, tot Bulă ai rămas…

VEZI ȘI: BANC | Bulă și dieta „de-a v-ați ascunselea”

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