Învățătoare bătută cu pumnii și palmele de părinții unui elev, în Dâmbovița. Totul a pornit după ce copilul a fost certat în excursie

Un caz tulburător a avut loc în Dâmbovița. O învățătoare a fost lovită cu pumnii și palmele de părinții unui elev. Totul a pornit după ce copilul s-a întors din excursie, acolo unde a fost certat de cadrul didactic.

Excursia în care au plecat elevii din Dâmbovița a fost sponsorizată din fonduri europene. Evenimentul neplăcut a avut loc în localitatea Pătroaia-Vale, acolo unde doi părinți în vârstă de 27, respectiv 32 de ani au agresat-o fizic pe învățătoarea copilului lor. La fața locului s-a deplasat un echipaj de poliție, care i-a imobilizat pe cei doi și i-a dus la secție.

Învățătoare bătută cu pumnii și palmele de părinții unui elev, în Dâmbovița

Excursia s-a încheiat cu agresarea învățătoarei de către părinții unui elev. Motivul atacului a fost o observație făcută de cadrul didactic la adresa băiatului de 8 ani, în drum spre Predeal. Supărat că i s-a atras atenția, copilul și-a sunat părinții plângându-se de comportamentul învățătoarei.

La sosirea autocarului, mama și tatăl elevului au început să o lovească pe învățătoarea în vârstă de 48 de ani cu pumni și palme. Aceștia nu au ținut cont de ceilalți minori care au asistat speriați la toată scena.

Mai mult decât atât, în timpul altercației, două fetițe cu vârste de 7 și 8 ani aflate la fața locului au suferit leziuni. Niciuna dintre ele nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

La data de 10 august, polițiștii au reținut pentru 24 de ore două persoane, o femeie de 27 de ani și un bărbat de 32 de ani, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice. În timpul conflictului, două minore au suferit leziuni, au transmis cei de la IPJ Dâmbovița.

Părinții elevului au fost arestați preventiv

În urma conflictului agresiv, cei doi părinți au fost reținuți pentru 24 de ore. După expirarea termenului, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Găești, soții au fost duși în fața magistraților. Marți, 11 august, Judecătoria Găești a admis propunerea procurorilor și a emis mandate de arestare preventivă pentru 30 de zile pe numele ambilor agresori.

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