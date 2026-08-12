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Doliu în sportul românesc! A murit Adrian Moldovan, fratele lui Viorel Moldovan

De: David Ioan 12/08/2026 | 17:12
Doliu în sportul românesc! A murit Adrian Moldovan, fratele lui Viorel Moldovan
A murit Adrian Moldovan, fratele lui Viorel Moldovan. Foto: Facebook
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Este doliu în familia fostului internațional Viorel Moldovan, după dispariția fratelui său, Adrian Moldovan, care a murit miercuri, 12 august 2026, la doar 50 de ani. Vestea a fost confirmată de Clubul Sportiv Municipal Bistrița, instituția pe care acesta o conducea de peste două decenii.

Adrian Moldovan era președintele CSM Bistrița și unul dintre oamenii care au influențat decisiv evoluția sportului din județ. Activitatea sa, începută în 2002, a fost strâns legată de dezvoltarea clubului și de susținerea generațiilor de sportivi și antrenori care au trecut prin instituție.

Doliu în sportul românesc!

Clubul a transmis un mesaj public în care a anunțat decesul și a subliniat impactul pe care Adrian Moldovan l-a avut asupra comunității sportive.

„Bistriţa îşi ia rămas-bun de la Adrian Moldovan, un om care şi-a dedicat peste două decenii vieţii sportului şi comunităţii. Din 2002, numele său a fost strâns legat de conducerea şi performanţele Clubului Sportiv Municipal Bistriţa, alături de generaţii de sportivi şi antrenori.”

Instituția a amintit și rezultatele obținute sub conducerea sa, printre care se numără medalia olimpică câștigată de Răzvan Martin la Londra 2012, un moment definitoriu pentru club și pentru sportul bistrițean.

A murit Adrian Moldovan, fratele lui Viorel Moldovan

Mesajul de condoleanțe al CSM Bistrița a continuat cu o apreciere a moștenirii lăsate de Adrian Moldovan:

„A lăsat în urmă, moştenire, valori şi oameni. Dar, mai ales, a lăsat un exemplu. Dumnezeu să îl odihnească în pace! Sincere condoleanţe familiei, apropiaţilor, colegilor, antrenorilor şi tuturor sportivilor care astăzi îşi iau rămas bun de la el.”

Comunitatea sportivă din Bistrița îl plânge pe unul dintre cei mai importanți lideri ai săi, iar familia fostului internațional Viorel Moldovan trece prin momente de profundă durere.

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