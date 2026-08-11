David Popovici a făcut spectacol la Paris! Cel mai bun timp din serii la 100 m liber

David Popovici a început cu dreptul aventura de la Campionatele Europene de Înot desfășurate la Paris. Campionul român a intrat marți în competiție, în cea de-a doua zi a întrecerilor, și a avut o evoluție excelentă în seriile probei de 100 de metri liber. Sportivul legitimat la CS Dinamo a încheiat cursa cu cel mai bun timp dintre toți concurenții și s-a calificat fără probleme în semifinalele programate în această seară.

În vârstă de 21 de ani, David Popovici a fost repartizat în ultima serie de calificare, a zecea, unde a înotat pe culoarul al cincilea. Printre adversarii săi s-au aflat britanicul Matthew Richards și slovenul Jere Hribar, însă românul a preluat rapid inițiativa și a controlat cursa până la final.

David Popovici a făcut spectacol la Paris!

Popovici a atins peretele după 47,13 secunde, un rezultat care i-a asigurat primul loc în clasamentul general al seriilor. Niciunul dintre ceilalți înotători prezenți în cele zece serii nu a reușit să coboare sub timpul obținut de român.

Pentru calificarea în semifinale, sportivii aveau nevoie să se claseze între primii 16 timpi ai calificărilor. David Popovici nu a avut însă emoții în privința accesului în faza următoare, rezultatul său plasându-l pe prima poziție a clasamentului general.

Semifinalele probei de 100 de metri liber sunt programate marți seară, începând cu orele 20:32 și 20:36. Popovici va reveni astfel în bazin pentru o nouă cursă importantă, în urma căreia se vor decide finaliștii probei regină a sprintului masculin.

România a avut trei reprezentanți în seriile de calificare ale probei de 100 de metri liber, însă doar David Popovici a reușit să obțină calificarea în semifinalele de marți seară.

Eric-Ștefan Andrieș, în vârstă de 18 ani și legitimat la CSM Constanța, a luat startul în seria a patra. Înotătorul român a avut o evoluție bună în a doua parte a cursei și a terminat pe locul al treilea în seria sa, cu timpul de 49,79 secunde.

Rezultatul obținut de Andrieș îi oferea inițial speranțe la calificare. După primele patru serii, timpul său îl plasa pe poziția a șasea în clasamentul general. Situația s-a schimbat însă pe măsură ce au intrat în concurs sportivii din seriile următoare. La finalul tuturor celor zece serii, românul a coborât sub limita primilor 16 și nu a mai prins unul dintre locurile care asigurau accesul în semifinale.

Cel de-al treilea reprezentant al României în proba de 100 de metri liber a fost Patrick Dinu. Înotătorul în vârstă de 21 de ani, care concurează pentru Princeton University, a evoluat în penultima serie de calificare.

Dinu a încheiat cursa cu timpul de 48,83 secunde și s-a clasat pe locul opt în seria sa. Rezultatul nu a fost suficient pentru calificarea în semifinalele competiției.

Astfel, România va fi reprezentată în faza semifinalelor de la 100 de metri liber de David Popovici, care pornește cu cel mai bun timp al calificărilor și se numără printre principalii favoriți pentru un loc în finala programată ulterior în cadrul Campionatelor Europene.

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