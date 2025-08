David Popovici a vrut să se retragă, înainte de a deveni dublu campion mondial. Cum l-a convins Taisia să se răzgândească

Clipe grele pentru David Popovici! Tânărul a vrut să se retragă, înainte de a deveni dublu campion mondial. Cum l-a convins iubita lui, Taisia, să se răzgândească? Înotătorul îi este recunoscător!

Deși este unul dintre cei mai apreciați sportivi români, cu o carieră impresionantă la doar 20 de ani, David Popovici a trecut recent printr-un moment neașteptat. Tânărul a câștigat două medalii de aur la Campionatele Mondiale de Natație din 2025.

Recent, înotătorul a fost gata să abandoneze competiția. A fost însă o discuție cu partenera lui, Taisia Nițuleasa, care l-a convins să își reconsidere decizia. Cu un palmares greu de egalat – performanțe excepționale, titluri mondiale și recorduri în șir – David Popovici continuă să atragă admirația nu doar prin ceea ce reușește în bazin. Totuși, în ciuda aparențelor, presiunea acumulată l-a copleșit cu doar câteva zile înainte de startul competiției.

Printre cei care i-au fost aproape se numără și Taisa, iubita sa, alături de care are o relație de patru ani. Prezentă în Singapore, ea l-a sprijinit într-un moment în care David Popovici se confrunta cu una dintre cele mai grele decizii din carieră.

„Cu trei zile înainte să înceapă concursul am pățit ceva ce nu am mai pățit niciodată și anume să îmi fie frică. Să îmi doresc să mă întorc acasă. L-am rugat pe tatăl meu să îi anunțe pe toți că nu voi mai concura. Simțeam că nu pot să mai continui. Prea puțină lume vorbește despre momentele astea dificile. Și nu aș fi putut să trec singur prin bariera asta. Au fost esențiali oamenii din jurul meu, mai ales iubita mea. Ai nevoie de un grup solid în jurul tău care să îți reamintească că meriți, că ești suficient de bun!”, a recunoscut David Popovici, după Mondiale.

David Popovici a decis să intre în competiție și a reușit să se mobilizeze, ajungând în cele din urmă să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, la două probe importante.

„Odată ce am trecut de calificări, probă pe care o consider cea mai grea, chiar dacă sunt, de fapt, doar niște calificări, am reușit să mă mobilizez. Îi spuneam Taisiei, iubitei mele, asta chiar cu o zi înainte să înceapă concursul, când încă eram convins că nu voi înota: ‘Taisia, de ce simt că vei fi dezamăgită de mine, dacă voi alege să nu concurez? Ți-am spus cum mă simt, nu mă simt bine, vreau să merg acasă, de ce simt că ai fi, totuși, dezamăgită? Și mi-a spus că nu ar fi, pentru că își dorește să fiu fericit și își dorește să fiu bine și să fac ceea ce-mi doresc, că ea îmi va fi alături oricum. Și m-a atenționat că, cel mai probabil, îmi proiectez propriile gânduri pe ea și, de fapt, eu aș fi cel dezamăgit de mine dacă nu mi-aș da această șansă de a concura”, a declarat David Popovici pentru GSP.ro.