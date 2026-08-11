Un avion de vânătoare aflat în misiune s-a prăbușit în Odesa. Pilotul a primit îngrijiri medicale

Un avion de vânătoare ucrainean MiG-29 a luat foc în timpul unei misiuni de luptă. Acesta s-a prăbușit în Odesa, în seara zilei de 10 august. Anunțul a fost făcut de Forțele Aeriene Ucrainene.

Avionul a luat foc din cauza unei situații neprevăzute, conform Forțelor Aeriene Ucrainene. Pilotul a încercat să salveze aeronava, însă nu a mai putut fi stabilizată. De asemenea, bărbatul a reușit să se catapulteze în siguranță din avion înainte de prăbușire. Acesta a fost transportat la spital pentru a primi îngrijiri medicale. În acest moment, autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauza incidentului.

Avion de vânătoare aflat în misiune, prăbușit în Odesa

Incidentul a avut loc în cursul serii de luni, 10 august, atunci când avionul de vânătoare se afla în misiune. Totul s-a întâmplat în timpul lansării unei rachete aer-aer, în timp ce ataca ținte inamice în regiunea Odesa, potrivit armatei. Pilotul a pierdut controlul aeronavei, a încercat să o salveze, însă fără succes.

Când și-a dat seama că avionul nu mai poate fi stabilizat, bărbatul s-a catapultat în siguranță din avion înainte de prăbușire. În urma evenimentului neplăcut, pilotul a fost transportat la spital în vederea acordării îngrijirilor medicale. Până în acest moment nu se cunosc detalii privind cauza incidentului, însă Forțele Aeriene au precizat că au deschis o anchetă pentru a afla cum și de ce s-a întâmplat incidentul.

Un alt incident similar a avut loc în urmă cu două săptămâni

În data de 29 iulie, un avion ucrainean de tip F-16 s-a prăbușit, în urma unei situații de urgență survenite în timpul zborului. Și în acest caz, pilotul a reușit să se catapulteze în siguranță. MiG-29 este un avion de vânătoare multifuncțional bimotor, proiectat în Uniunea Sovietică, dezvoltat în anii 70. Ucraina continuă să folosească acest avion, însă în configurații modernizate pentru misiuni de apărare aeriană și de atac.

La finalul lunii iunie a acestui an, Ucraina a pierdut un alt avion de acest tip, atunci când s-a prăbușit în timpul unei misiuni de la Poltava, în timpul nopții. Pilotul s-a catapultat în siguranță și a primit îngrijiri medicale.

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