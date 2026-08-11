Sărbătoare importantă pe 12 august. Rugăciunea vindecătoare a Sfinților Fotie și Anichit

În fiecare an, pe data de 12 august, Biserica ortodoxă îi pomenește pe Sfinții Mucenici Anichit și Fotie. Rugăciunea închinată acestora face minuni pentru cei care trec prin suferință și bolile trupești

Sfinții Mucenici Anichit și Fotie primit cununa muceniciei în Nicomidia, în anul 305, pentru curajul de a-L mărturisi pe Iisus Hristos în fata autorităților romane, care în acele vremuri se închinau zeilor. Sfinții Anichit și Fotie sunt pomeniți în rugăciunile de la Taina Sfanțului Maslu si de la slujba Sfințirii Apei, venind în ajutorul celor care suferă de boli grave. Ei sunt serbați în calendarul ortodox în data de 12 august.

Sfinții Mucenici Anichit și Fotie au pătimit în timpul împăratului Dioclețian (284-305) datorită faptului că, politica imperială din acele vremuri impunea tuturor cetățenilor cinstirea zeilor păgâni. Acest fapt nu putea fi împlinit de creștini deoarece singurul Dumnezeu pe care îl cinsteau era Dumnezeu în Treime descopertat de Iisus Hristos. În consecință creștinii erau acuzați de neascultare și riscau pedeapsa cu moartea.

Moaștele Sfinților Mucenici Fotie și Anichit, au fost luate în taină de alți creștini și îngropare după cuviință. La foarte scurt timp după jertfa lor, un episcop, pe nume Dulciție, a construit o biserică în cinstea lor și a așezat racla cu sfintele lor moaște.

Rugăciune către Sfinții Mucenici Anichit și Fotie

Rugăciunea îndreptată către Sfinții Mucenici Anichit și Fotie se adresează tuturor celor care cer curaj în mântuirea lui Hristos în fața necazurilor, dobândirea răbdării în suferințe și ajutor în lupta cu bolile trupești. Sfântul Anichit se numără printre sfinții doctori fără de arginți.

„Răbdând durerile trupului, prealăudaților, cu preaputernica credință a cugetului, cu bucurie v-ați mutat la viața cea fără de durere, rugându-vă pururea pentru noi. Cu Dumnezeieștile arme ale credinței îngrădindu-te, Sfinte Anichit, vitejește ai mers spre împletirea vrăjmașilor celor fără de trup; și cu puterea cea Dumnezeiască, ai prăpădit taberele acestora.

Luminându-te de Dumnezeiască înțelegere, ai rușinat bârfirea ritorilor și mintea cea neiscusită a elinilor; și pe tine cu totul te-ai dat spre pătimire, Mărite Mucenice Anichit.

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Fecioară și mai înainte de naștere și după naștere cu adevărat te-ai arătat, Preacurată. Căci, mai presus de cuvânt, ai născut pe Dumnezeu, Cel Ce a încununat pe sfinții mucenici care au pătimit. Amin„

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