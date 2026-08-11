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Ferrari Monza de 4,3 milioane de € și alți bolizi, confiscate de poliția din Londra pentru producerea de zgomot excesiv. Șoferii conduceau periculos

De: Anca Chihaie 11/08/2026 | 14:58
Ferrari Monza de 4,3 milioane de € și alți bolizi, confiscate de poliția din Londra pentru producerea de zgomot excesiv. Șoferii conduceau periculos
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O operațiune de amploare desfășurată în centrul Londrei s-a încheiat cu confiscarea a 90 de mașini, în valoare totală de peste 8 milioane de lire sterline, echivalentul a aproximativ 9,2 milioane de euro. Printre automobilele ridicate de polițiști s-a aflat și un Ferrari extrem de rar, evaluat la circa 4,3 milioane de euro, al cărui șofer a fost oprit la mai puțin de jumătate de oră după ce se urcase la volan.

Acțiunea Poliției Metropolitane din Londra a avut loc între 7 și 9 august și a vizat în special conducătorii auto care circulau fără asigurare, fără documentele necesare sau care adoptau un comportament periculos și deranjant în trafic.

Ferrari de milioane, confiscat după doar 30 de minute la volan

Cel mai spectaculos caz din timpul operațiunii a fost cel al unui Ferrari Monza SP2, unul dintre cele mai exclusiviste modele. Mașina ajunsese în Marea Britanie cu doar o zi înainte de intervenția polițiștilor.

Șoferul nu deținea însă permis de conducere complet. Acesta avea doar un permis provizoriu, iar autoturismul nu era asigurat corespunzător pentru a fi condus în condițiile în care a fost depistat.

Ferrari Monza

Mai mult, bărbatul se afla la volan de mai puțin de 30 de minute în momentul în care polițiștii l-au oprit. În urma verificărilor, Ferrari-ul a fost confiscat.

Modelul este extrem de rar, fiind produs într-o serie limitată la numai 499 de exemplare. Valoarea automobilului a fost evidențiată și de o tranzacție recentă, un Ferrari Monza SP2 fiind vândut la licitație pentru aproximativ 3,7 milioane de lire sterline, adică aproape 4,3 milioane de euro.

90 de mașini, ridicate în doar trei zile

Operațiunea s-a desfășurat în zonele Hyde Park, Kensington și Chelsea, unde autoritățile au intensificat controalele asupra șoferilor considerați un pericol pentru ceilalți participanți la trafic sau pentru locuitorii din zonă.

Misiunea a a vizat șoferii care circulau fără asigurare, conduceau periculos sau aveau un comportament antisocial, inclusiv prin producerea de zgomot excesiv. Accelerațiile puternice, modificările menite să amplifice zgomotul și stilul agresiv de conducere au fost printre motivele pentru care autoritățile au intervenit în zonele centrale ale Londrei.

În total, polițiștii au confiscat 90 de autoturisme. Este cel mai mare număr de vehicule ridicate și, totodată, cea mai mare valoare totală înregistrată în cadrul acestei operațiuni în ultimii cinci ani.

Acțiunea a beneficiat de participarea a aproximativ 120 de polițiști, dintre care 95 au făcut parte din structurile Special Constabulary și Vehicle Enforcement Team. Echipele au fost sprijinite de specialiști în depistarea șoferilor care circulă fără asigurare.

O parte dintre vehicule au fost confiscate în baza unor atribuții extinse care permit poliției să intervină direct în cazurile de comportament antisocial la volan, fără ca șoferii să primească doar un avertisment. În acest weekend, 15 mașini au fost ridicate în baza acestor prevederi.

Controalele au scos la iveală și alte infracțiuni

Verificările nu s-au limitat la documentele mașinilor. În mai multe situații, opririle pentru suspiciuni privind lipsa asigurării au dus la descoperirea unor alte infracțiuni.

Unul dintre cei opriți avea asupra sa 19 carduri bancare emise pe numele altor persoane, precum și peste 2.500 de lire sterline, aproximativ 2.900 de euro. Bărbatul a fost arestat, fiind suspectat de infracțiuni legate de bunuri furate și spălare de bani.

Un alt șofer, oprit pentru că nu avea asigurare, avea în mașină sau asupra sa aproximativ 5.500 de lire sterline, echivalentul a circa 6.300 de euro. Acesta a fost arestat sub suspiciunea de posesie de droguri de mare risc, cu intenția de a le distribui.

Polițiștii au mai intervenit în cazul unui bărbat suspectat că a avut un comportament verbal și fizic de natură să provoace hărțuire, alarmare sau teamă unei alte persoane. O altă persoană a fost reținută în legătură cu o posibilă încălcare a legislației privind imigrația.

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