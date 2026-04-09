Un hacker canadian îi cere lui Trump să-l grațieze după ce a furat milioane de dolari sub formă de criptomonede

De: Diana Cernea 10/04/2026 | 00:50
Hackerul sârb cere grațierea lui Trump, sursa- colaj CANCAN.RO

Un tânăr hacker canadian, suspectat că ar fi furat zeci de milioane de dolari în criptomonede, încearcă acum să obțină grațiere din partea președintelui SUA, după ce a fost eliberat din arest în Serbia, potrivit Balkan Insight.

Andean Medjedovic, în vârstă de 23 de ani, a angajat o firmă de lobby din Washington și a plătit aproximativ 300.000 de dolari pentru a face demersuri în vederea obținerii unei grațieri de la Donald Trump. Informația apare în documente ale Departmentului de Justiție din Statele Unite, citate de presa canadiană.

Tânărul, de origine bosniacă, este acuzat că și-a folosit abilitățile în matematică și informatică pentru a extrage milioane de dolari de pe două platforme de tranzacționare a criptomonedelor. În rechizitoriul american din februarie 2025, acesta este acuzat de fraudă informatică și spălare de bani.

Potrivit unei investigații realizate de Balkan Investigative Reporting Network și emisiunea canadiană de anchetă jurnalistică „The Fifth Estate”, atacul de hacking ar fi avut loc în 2023, dintr-un hotel din Haga. După incident, se pare că Medjedovic a fugit mai întâi în America de Sud, apoi în Asia și ulterior în Europa.

În cele din urmă, a fost arestat în Serbia, în baza unui mandat emis de autoritățile olandeze. Cu toate acestea, după 105 zile de detenție, instanța din Belgrad a decis eliberarea sa, motivând că probele prezentate nu susțin îndeajuns de temeinic acuzațiile și că faptele nu justifică extrădarea conform legislației sârbe.

Autoritățile americane susțin că, în această perioadă, Medjedovic ar fi petrecut timp și în Bosnia și Herțegovina.

Lobby în SUA în speranța unei grațieri

În februarie 2026, Medjedovic a apelat la firma de lobby JM Burkman & Associates pentru a-i susține cauza în cercurile politice din SUA. Unul dintre partenerii firmei, Jacob Wohl, l-a descris ca fiind „în multe privințe, un tânăr foarte inteligent și admirabil”.

Acesta a mai declarat că există o înțelegere cu clientul său potrivit căreia banii folosiți pentru serviciile de lobby nu provin din activități ilegale. Cu toate acestea, Medjedovic rămâne un fugar, iar dacă demersurile pentru grațiere nu vor avea succes, riscă ani grei de închisoare.

„La urma urmei, există un singur om care îl poate grația și acela este președintele”, a subliniat Wohl.

Cazul ridică semne de întrebare

Situația este complicată și de faptul că Medjedovic este cercetat penal și în Canada, unde o instanță din Ontario a emis un mandat de arestare pe numele său încă din 2021.

Avocatul său din Toronto, Benjamin Bathgate, dezminte însă acuzațiile și argumentează că, dacă piața cripto ar funcționa în modul descris de anchetatori, „ar fi un Vest Sălbatic în care niciun investitor nu ar fi în siguranță”.

Cazul readuce în discuție modul în care sunt gestionate infracțiunile din zona criptomonedelor și rolul politicului în astfel de decizii delicate. În trecut, Donald Trump a acordat grațiere și altor personaje controversate din industria cripto, cum ar fi Changpeng Zhao, fondatorul platformei Binance.

Pentru moment, viitorul lui Medjedovic rămâne incert, iar decizia finală depinde de un singur om: președintele Statelor Unite.

