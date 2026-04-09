Acasă » Știri » Călin Donca și Dorian Popa, tensiuni uriașe după verdict. Declarațiile care reaprind scandalul

Călin Donca și Dorian Popa, tensiuni uriașe după verdict. Declarațiile care reaprind scandalul

De: Simona Vlad 09/04/2026 | 22:44
Victorie în instanță, dar scandalul continuă! Călin Donca rupe tăcerea după procesul cu Dorian Popa la Dan Capatos Show! Antreprenorul spune că lupta nu este doar pentru el, ci pentru toți investitorii implicați în acest caz. Promite că orice sumă obținută va fi împărțită între cei afectați, dar avertizează că lucrurile nu sunt simple. CANCAN.ro are toate detaliile!

Invitat la emisiunea lui Dan Capatos, Donca a explicat că procesul este doar începutul unei lupte complicate. Acesta spune că mulți oameni nu înțeleg cum funcționează, de fapt, sistemul juridic și ce înseamnă o victorie. Vezi emisiunea integrală aici!

„Eu voi lupta pentru toți investitorii respectivi și suma care se va obține se va împărți la toți acei investitori. Dacă primesc 30.000 de euro, voi împărți la 40-50, cât sunt ei, care vor mai vrea să mai dea în judecată. Oamenii cred foarte mult în avocați și nu înțeleg că procedural, și dacă câștigă, s-ar putea să nu câștige.”

Cea mai mare problemă, spune Donca, nu a fost procesul, ci imaginea distrusă după arestarea sa. Antreprenorul ne-a spus că percepția publică a fost complet greșită și că a fost judecat înainte de verdict.

„Cel mai rău pentru imaginea mea a fost când eu am fost arestat și s-a vorbit despre escrocheria cu panouri. În fața legii, lucrurile sunt diferite, dar percepția publică te condamnă mult mai rapid decât orice instanță. Acuzațiile de evaziune sau delapidare nu au avut același impact, oamenii nu sunt atât de sensibili la ele. Dar când aud că ai păcălit oameni sau suflete, reacția este complet diferită și mult mai dură. Noi am fost loviți ca familie de doi ani, de când au apărut aceste acuzații sensibile emoțional.”

Donca îl indică direct pe Dorian Popa drept principalul responsabil pentru izbucnirea scandalului public. Spune că, în afară de acesta, nu au existat acuzații oficiale din partea altor persoane.

„Dorian este singurul om care m-a acuzat pe partea aceasta, oficial și public, în rest nu a fost nimeni. Au mai fost niște oameni care trăiesc din vizualizări și comentarii, dar nu au nicio legătură reală cu situația. Sunt oameni care critică fără să știe, doar pentru atenție, fără să construiască nimic în viața lor. Eu vorbesc de oameni care fac business real, nu de cei care stau și comentează de pe margine. Dacă ar avea ceva de spus, ar construi și ei ceva, nu doar ar critica pe alții. Lupta mea nu este doar pentru mine, este pentru toți cei care au fost afectați de această situație.”

