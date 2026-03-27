Conacul de peste 1 mil. € a lui Călin Donca, la un pas să fie demolat cu buldozerul! ”Ciudat este că au început cu casa unui milionar”

La Săcele, vila de lux a milionarului Călin Donca, cu piscină interioară, cinematograf privat și 16 camere, a intrat în vizorul autorităților. Extinderile făcute aparent fără autorizație l-au băgat într-un mare scandal: a primit termen 3 luni să le demoleze, sau Primăria va acționa pe cheltuiala lui. Milionarul susține că totul e o „neînțelegere” și că problema ar fi de fapt un gard de 60.000 de euro care a aprins tensiunile.

De-a lungul timpului, Călin Donca a încercat să-și extindă proprietatea cu diverse anexe – garaj, terasă acoperită, extindere parter+etaj – pentru care, se pare, nu deținea autorizație.

Autoritățile locale din municipiul Săcele au intervenit și l-au dat în judecată, cerând desființarea construcțiilor realizate fără acte legale.

Iar decizia recentă a judecătorilor a fost fermă: Donca are termen 3 luni să își demoleze construcțiile ilegale, altfel autoritățile vor interveni, pe cheltuiala lui. Hotărârea a fost pronunțată pe 19 martie 2026, cu drept de apel însă în termen de 30 de zile la Judecătoria Brașov.

”Respinge excepţia inadmisibilităţii acţiunii pentru lipsa condiţiilor prevăzute de Legea nr. 50/1991, invocată de pârât, ca neîntemeiată. Respinge excepţia prematurităţii şi neefectuării procedurii prealabile obligatorii, invocată de pârât, ca neîntemeiată. Admite, în parte, cererea formulată de reclamanţii UAT municipiul Săcele, prin primar, şi Primarul Municipiului Săcele în contradictoriu cu pârâtul Donca Călin Oncioiu. Obligă pârâtul ca, în termen de 3 luni de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri, să desfiinţeze lucrările de construcţie executate fără autorizaţie de construire, descrise în procesul-verbal nr. 25/06.09.2022, respectiv lucrările executate pe terenul identificat cu nr. cad. 116938, executate alipit clădirii de locuit, constând în extindere cu regim de înălţime parter, cu terasă acoperită, cu destinaţia garaj şi o extindere parter+etaj. În caz de neîndeplinire de către pârât a obligaţiei de a desfiinţa lucrările de construcţie, se autorizează ca, prin grija Primarului Municipiului Săcele, să se procedeze, pe cheltuiala pârâtului, la aducerea la îndeplinire a obligaţiei de desfiinţare a lucrărilor. Respinge, în rest, cererea de chemare în judecată, ca neîntemeiată. Respinge cererea pârâtului de obligare a reclamanţilor la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată. Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Braşov. Pronunţată astăzi, 19.03.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei”, se arată în decizia magistraților Judecătoriei Brașov.

Contactat de CANCAN.RO, Călin Donca susține însă că la mijloc este vorba despre o ”neînțelegere” de fapt.

”E doar o neintelegere, vorbim despre un gard care e cu 30 de cm mai aproape de axul drumului, o fundătura de drum. În condițiile în care am avut un drum si l-am cedat primariei. Dar tot la Săcele sunt multe locuinte care nu au nicio autorizatie de constructie și ciudat este că au început cu casa unui milionar, si nu cu zeci de case puse în drum. Casa valorează cateva milioane de euro, gardul a costat 60.000 de euro. Poate ar fi avut dreptate, dar ținând cont că terenul a fost al nostru si l-am cedat… Oricum, casa e sub sechestru DIICOT și dacă am vrea să mutam, nu avem voie să mutăm nimic.

Domnul primar, dupa arestarea mea, a avut o atitudine ostilă față de mine”, ne-a declarat milionarul.

Cum s-a schimbat viața lui Călin Donca după închisoare

Viața milionarului s-a transformat complet după ce a fost reținut în septembrie 2023, acuzat de o schemă de înșelăciune cu o monedă virtuală proprie, prin care ar fi păcălit sute de oameni, cauzând un prejudiciu de peste 4 milioane de lei. După câteva luni petrecute după gratii, Călin Donca s-a reprofilat și și-a dezvoltat o legătură mai profundă cu pământul și disciplina personală.

„Eu sunt foarte strict cu disciplina, exemplul pe care eu îl dau va fi educaţia cea mai bună a copiilor. Mă trezesc la 4:30, încep să îmi fac respiraţiile, citesc, alerg, am sală la mine acasă… care mi-a rămas din vremurile bune”, povestește Donca într-un interviu.

Traumele detenției i-au afectat și pe copii, spune el. „Copiii au devenit mult mai ataşaţi, au o anumită teamă. Au trăit o traumă mare la vârsta lor, să te trezeşti cu 3-4 mascați în jurul patului, că îţi iau tatăl, îl duc şi îl ţin trei luni. Trei luni de zile nu i-am văzut… nici soția nu am văzut-o în timpul ăsta”, a povestit milionarul.

Călin Donca s-a aventurat și în showbiz, acceptând provocarea de a participa la Survivor, concurs din care a ieșit accidentat.

