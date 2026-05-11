O mamă și bebelușul ei au fost găsiți fără viață în baie. Femeia avea doar 33 de ani

De: Denisa Crăciun 11/05/2026 | 21:05
Tragedie cumplită în Irlanda. O femeie a fost găsită fără suflare/ sursa foto: social media
O tragedie cumplită a avut loc în Irlanda. O femeie de doar 33 de ani și fetița ei abia născută au fost găsite fără viață în locuința familiei. Cele două au fost descoperite la câteva ore după ce au murit.

Un caz șocant a tulburat comunitatea din Carrick-on-Suir, regiunea Tipperary. Monika Kubasiewicz, o femeie de origine poloneză în vârstă de 33 de ani s-a stins din viață în propria locuință, la fel și fetița ei nou-născută. Aceasta locuia împreună cu partenerul ei și ceilalți doi copii. Trupurile neînsuflețite ale celor două au fost descoperite la câteva ore după ce s-a petrecut tragedia. În acest moment, anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cauza exactă a decesului.

O mamă și bebelușul nou-născut găsiți fără viață

Vineri, 8 mai, în jurul prânzului a avut loc o tragedie cumplită. Monika Kubasiewicz și fetița ei abia născută au fost găsite decedate în baia locuinței lor din Carrick-on-Suir, regiunea Tipperary în Irlanda. Echipajele au ajuns la fața locului la câteva ore după, însă nu au mai putut face nimic pentru ele.

O anchetă este în desfășurare, iar din primele informații ale polițiștilor, nu suspectează implicarea unei alte persoane în acest caz. Totodată, ei spun că fetița ar fi murit în timp ce mama sa năștea. De asemenea, autopsia femeii a fost făcută deja, dar nu vor fi făcute publice detalii despre asta. Mai mult, anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauza decesului.

Garda continuă să investigheze toate circumstanțele privind descoperirea trupurilor unei femei, în vârstă de aproximativ 30 de ani, și ale unui copil, într-o locuință din Carrick-on-Suir, comitatul Tipperary, vineri, 8 mai 2026. Autopsia femeii a fost finalizată, însă rezultatele nu vor fi făcute publice din motive operative. Autopsia copilului urmează să aibă loc la începutul săptămânii viitoare, iar rezultatele nu vor fi făcute publice din motive operative. În acest moment, ancheta Garda vizează pregătirea unui dosar pentru medicul legist, a transmis purtătorul de cuvânt al poliției irlandeze.

În plus, un consilier local, David Dunne, a făcut apel la empatia oamenilor și le cere să nu răspândească zvonuri despre tragedie.

A avut loc o tragedie în Carrick-on-Suir. I-aș ruga pe oameni să nu speculeze despre ce s-a întâmplat și să nu distribuie informații pe care le aud sau le primesc, a spus el.

