Schimbări la programul RABLA. Ce se întâmplă cu românii care își doresc mașini noi

Programul „Rabla” intră într-o nouă etapă, după ce bugetul propus pentru acest an a fost pus în dezbatere publică și urmează să fie analizat de Guvern în perioada următoare. Noile măsuri ar putea încuraja tot mai mulți români să aleagă soluții mai eficiente și mai prietenoase cu mediul.

În acest an, sprijinul financiar va fi acordat doar celor care aleg să cumpere mașini fabricate în statele Uniunii Europene sau în țări care au acorduri economice cu UE, precum Turcia, Maroc, Marea Britanie și Elveția.

Autoritățile propun alocarea a 300 de milioane de lei, o sumă mai mare față de anul trecut, când fondurile disponibile s-au epuizat în doar câteva minute din cauza interesului foarte mare al românilor.

Ce alte programe vor fi în vigoare

Pe lângă programul dedicat autoturismelor, Ministerul Mediului pregătește și un program important pentru stocarea energiei în baterii. Acesta se adresează persoanelor care au deja instalate panouri fotovoltaice și își doresc să își folosească mai eficient energia produsă acasă.

Pentru soluțiile de stocare au fost propuse 400 de milioane de lei. Măsura vine în contextul în care peste 250.000 de gospodării din România folosesc deja panouri solare, iar în anumite zone rețeaua electrică întâmpină dificultăți în preluarea energiei produse. Cu ajutorul bateriilor, energia va putea fi stocată și utilizată atunci când este nevoie, mai ales pe timpul nopții sau în perioadele cu consum ridicat.

Bugetul Administrației Fondului pentru Mediu include și alte investiții importante pentru comunități. Aproximativ 1,5 miliarde de lei sunt prevăzuți pentru proiecte de apă și canalizare, 700 de milioane de lei pentru modernizarea iluminatului public și 250 de milioane de lei pentru programul național de împădurire.

CITEȘTE ȘI: Cât a putut plăti un client, pentru o cursă Uber de 3 ore și 1 minut, din București până în stațiunea Bran

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 2300 de metri pătrați