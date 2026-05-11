Acasă » Știri » Schimbări la programul RABLA. Ce se întâmplă cu românii care își doresc mașini noi

Schimbări la programul RABLA. Ce se întâmplă cu românii care își doresc mașini noi

De: Andreea Stăncescu 11/05/2026 | 21:48
Schimbări la programul RABLA. Ce se întâmplă cu românii care își doresc mașini noi
Câți bani sunt alocați la programul RABLA / Sursa foto: Pexels
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

Programul „Rabla” intră într-o nouă etapă, după ce bugetul propus pentru acest an a fost pus în dezbatere publică și urmează să fie analizat de Guvern în perioada următoare. Noile măsuri ar putea încuraja tot mai mulți români să aleagă soluții mai eficiente și mai prietenoase cu mediul. 

În acest an, sprijinul financiar va fi acordat doar celor care aleg să cumpere mașini fabricate în statele Uniunii Europene sau în țări care au acorduri economice cu UE, precum Turcia, Maroc, Marea Britanie și Elveția.

Autoritățile propun alocarea a 300 de milioane de lei, o sumă mai mare față de anul trecut, când fondurile disponibile s-au epuizat în doar câteva minute din cauza interesului foarte mare al românilor.

Sursa foto: Pexels

Ce alte programe vor fi în vigoare

Pe lângă programul dedicat autoturismelor, Ministerul Mediului pregătește și un program important pentru stocarea energiei în baterii. Acesta se adresează persoanelor care au deja instalate panouri fotovoltaice și își doresc să își folosească mai eficient energia produsă acasă.

Pentru soluțiile de stocare au fost propuse 400 de milioane de lei. Măsura vine în contextul în care peste 250.000 de gospodării din România folosesc deja panouri solare, iar în anumite zone rețeaua electrică întâmpină dificultăți în preluarea energiei produse. Cu ajutorul bateriilor, energia va putea fi stocată și utilizată atunci când este nevoie, mai ales pe timpul nopții sau în perioadele cu consum ridicat.

Bugetul Administrației Fondului pentru Mediu include și alte investiții importante pentru comunități. Aproximativ 1,5 miliarde de lei sunt prevăzuți pentru proiecte de apă și canalizare, 700 de milioane de lei pentru modernizarea iluminatului public și 250 de milioane de lei pentru programul național de împădurire.

CITEȘTE ȘI: Cât a putut plăti un client, pentru o cursă Uber de 3 ore și 1 minut, din București până în stațiunea Bran

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 2300 de metri pătrați

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Serghei Mizil a povestit cum a pierdut un ceas de 2.000 de dolari. Totul a pornit de la un pariu absurd
Știri
Serghei Mizil a povestit cum a pierdut un ceas de 2.000 de dolari. Totul a pornit de la…
Serghei Mizil va fi nașul lui Adiță, dar a spus totul în stilul lui. „Pe cine am nășit a divorțat”
Știri
Serghei Mizil va fi nașul lui Adiță, dar a spus totul în stilul lui. „Pe cine am nășit…
Spania scoate zeci de mii de apartamente ieftine la vânzare
Mediafax
Spania scoate zeci de mii de apartamente ieftine la vânzare
Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou premier. Ce condiții pune pentru a reveni la Palatul Victoria
Gandul.ro
Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie...
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui...
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la o paradă de Ziua Victoriei
Adevarul
Soldați ruși schilodiți în războiul din Ucraina au fost puși să defileze la...
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Digi24
Surse: Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale. Cele patru scenarii ale președintelui
Ai cumpărat de la Zara? Datele clienților, expuse într-un atac cibernetic
Mediafax
Ai cumpărat de la Zara? Datele clienților, expuse într-un atac cibernetic
Parteneri
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum arată acum
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Amalia Năstase, de nerecunoscut după ce s-a îngrășat ENORM! A pierdut lupta cu kilogramele. Cum...
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o fără ocolișuri
Prosport.ro
FOTO. „Cea mai frumoasă femeie de pe planetă”. S-a căsătorit cu Eugenia și a spus-o...
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din comunism: „E the best!”
Click.ro
Serialul „de neratat”, de pe Netflix, recomandat de Irina Margareta Nistor, vocea filmelor video din...
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima dată de la 1.200 de metri
Digi 24
Explicații pentru saltul „ratat” cu parașuta. Greșeala făcută de sportivul care a sărit pentru prima...
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Măria mea se tăvălea cu un tip în patul nostru matrimonial
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
go4it.ro
Un nou ocean apare pe Pământ. Un continent se rupe accelerat în două
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Descopera.ro
De ce nu am găsit încă extratereștri? Paradoxul care îi pune în dificultate pe cercetători
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Go4Games
Vești proaste pentru fanii Nintendo
Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou premier. Ce condiții pune pentru a reveni la Palatul Victoria
Gandul.ro
Nici bine nu a fost demis că Ilie Bolojan se gândește să fie din nou...
ULTIMA ORĂ
Serghei Mizil a povestit cum a pierdut un ceas de 2.000 de dolari. Totul a pornit de la un pariu absurd
Serghei Mizil a povestit cum a pierdut un ceas de 2.000 de dolari. Totul a pornit de la un pariu absurd
Serghei Mizil va fi nașul lui Adiță, dar a spus totul în stilul lui. „Pe cine am nășit a divorțat”
Serghei Mizil va fi nașul lui Adiță, dar a spus totul în stilul lui. „Pe cine am nășit a divorțat”
Vila de lux a lui Silviu Prigoană, scoasă la licitație la jumătate de preț după ani de dispute. ...
Vila de lux a lui Silviu Prigoană, scoasă la licitație la jumătate de preț după ani de dispute. Tranzacția secretă care zguduie familia afaceristului!
Cine este bruneta care l-a „pansat” pe EX-ul Roxanei Vașniuc după scandalul de la party. A ieșit ...
Cine este bruneta care l-a „pansat” pe EX-ul Roxanei Vașniuc după scandalul de la party. A ieșit „șifonat” din conflict, dar a primit îngrijiri speciale
Afecțiunea rară de care Billy Bob Thornton suferă: „Mai puțin de 1% din populația lumii o are”
Afecțiunea rară de care Billy Bob Thornton suferă: „Mai puțin de 1% din populația lumii o are”
Cabral și Andreea Ibacka trăiesc împreună, dar își fac viața separat. Ce se întâmplă, de fapt, ...
Cabral și Andreea Ibacka trăiesc împreună, dar își fac viața separat. Ce se întâmplă, de fapt, în mariajul vedetei de la Pro TV după zvonurile divorțului
Vezi toate știrile