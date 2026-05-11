Localitatea din România în care poți cumpăra o casă tradițională cu doar 10.000 de euro. Terenul are 2300 de metri pătrați

De: Denisa Crăciun 11/05/2026 | 16:37
Casă bătrânească/ sursa foto: OLX
În această perioadă, să devii proprietar în România este din ce în ce mai greu. Chiar dacă creditele bancare au fost opțiuni bune, în ultimul an, tinerii sau familiile tinere nu reușesc să acopere suma necesară. De aceea, mulți dintre ei au decis să se îndrepte către case mai vechi, de la sate, ca ulterior să le renoveze după bunul plac, la un preț mai mic. 

Prețurile de pe piața imobiliară din țara noastră cresc de la o lună la alta. Cei care doresc să aibă propria locuință fac eforturi financiare și nu numai. Majoritatea oamenilor care nu reușesc să acopere un credit pentru o casă sau un apartament în marile orașe, mai ales în Capitală, se reorientează. Aceștia se îndreaptă către orașele mai mici sau chiar la sate. Motivul este unul cât se poate de simplu și anume casele bătrânești cărora le redau viața. Un nou anunț de pe o platformă de vânzare-cumpărare prezintă o locuință veche situată într-o localitate din România. Prețul i-a surprins pe mulți.

Unde se află casa pe care o poți cumpăra cu 10.000 de euro

Un nou anunț a surprins românii. Acesta a fost publicat pe OLX la începutul acestei luni chiar de proprietarul locuinței. O casă tradițională a fost scoasă la vânzare la prețul de 10.000 de euro. Proprietatea se află în Satu Nou în comuna Ciorăști, județul Vrancea. În momentul publicării, casa este nelocuită, iar terenul are 2.300 de metri pătrați. Mai mult decât atât, anunțul specifică faptul că are utilitățile necesare și anume asfalt, lumină și apă din rețeaua publică, adică deține cișmea în curte.

În plus, curtea are deschidere la două străzi și asta pentru că locuința este situată pe colț. Aceasta are 93 de metri pătrați, iar anexa gospodărească 81 de metri pătrați. Casa are 4 camere, însă în funcție de cum dorește viitorul proprietar poate fi modificată. De asemenea, în anunț este precizat și că toate actele sunt deja pregătite pentru vânzare, dar și că prețul afișat poate fi negociat. Nu este singurul anunț de acest fel. Pe aceeași platformă, un anunț publicat în luna aprilie a acestui an prezintă o casă bătrânească la un preț și mai mic de 8.500 de euro.

