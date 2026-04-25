Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătânească cu doar 7500 de euro. Terenul are 2200 de metri pătrați

O locuință veche din satul Băroiu, comuna Tetoiu, județul Vâlcea, a fost scoasă la vânzare de un proprietar care pune accent pe caracteristicile practice ale imobilului și pe potențialul terenului aferent.

Anunțul indică un preț de pornire de 8.900 de euro, cu mențiunea că acesta este negociabil, iar în descriere proprietarul menționează chiar o valoare de 7.500 de euro, semn că tranzacția poate fi flexibilă în funcție de interesul cumpărătorului.

Localitatea din România în care poți cumpăra o casă bătânească cu doar 7500 de euro

Locuința este prezentată ca o casă bătrânească, cu două camere și o suprafață utilă de 60 de metri pătrați, ceea ce o plasează în categoria imobilelor modeste, specifice zonelor rurale tradiționale.

Un element important al ofertei îl reprezintă utilitățile deja existente. Casa dispune de electricitate, apă și canalizare, iar proprietarul afirmă că există posibilitatea racordării la gaze într-un interval scurt de timp.

În mediul rural, prezența acestor facilități reprezintă un avantaj semnificativ, mai ales pentru cei care caută o locuință ce poate fi locuită imediat sau renovată fără investiții majore în infrastructură. De asemenea, imobilul este parțial mobilat și utilat, ceea ce poate reduce costurile inițiale pentru viitorul proprietar.

Terenul are 2200 de metri pătrați

Terenul aferent, în suprafață de 2.195 de metri pătrați, constituie unul dintre punctele forte ale ofertei. Suprafața generoasă permite multiple utilizări, de la grădinărit și agricultură de mici dimensiuni până la extinderea construcției sau ridicarea unor anexe. Pentru cumpărătorii interesați de relocare într-o zonă liniștită sau de investiții în proprietăți rurale, terenul poate reprezenta un argument decisiv.

Proprietarul menționează că imobilul are cadastru și intabulare, aspect esențial pentru o tranzacție rapidă și fără riscuri juridice. Prezența acestor documente elimină o parte importantă din procedurile birocratice și oferă transparență asupra situației legale a proprietății. În plus, faptul că vânzarea este realizată de o persoană fizică poate facilita negocierile directe și poate reduce costurile asociate intermedierii.

Oferta se adresează în principal celor care caută o locuință accesibilă într-o zonă rurală, fie pentru locuire permanentă, fie pentru utilizare sezonieră. Prețul redus, combinat cu terenul mare și utilitățile existente, poate atrage atât cumpărători locali, cât și persoane din alte zone ale țării interesate de proprietăți la costuri mici.

