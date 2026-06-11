Bill Gates face noi mărturisiri în legătură cu Jeffrey Epstein. Miliardarul spune că acesta a încercat să îl șantajeze

Bill Gates a făcut o serie de declarații surprinzătoare în cadrul unei audieri în Congresul SUA, în care a vorbit despre relația sa cu Jeffrey Epstein și despre modul în care finanțistul ar fi încercat să îl șantajeze.

Potrivit mărturiei sale, Epstein ar fi încercat să folosească informații despre viața sa privată, inclusiv despre infidelitatea sa din timpul căsniciei cu Melinda French Gates, pentru a-l presa și a-l determina să mențină contactul cu el.

Fondatorul Microsoft, în vârstă de 70 de ani, a apărut în fața Comisiei de Supraveghere a Camerei Reprezentanților pe 10 iunie, în cadrul unei ample anchete a parlamentarilor privind modul în care guvernul federal a gestionat cazul Epstein, și a negat din nou ferm că ar fi avut cunoștință directă sau vreo implicare în rețeaua acestuia, potrivit Radar Online.

În timpul audierii, cofondatorul Microsoft a afirmat că relația cu Epstein a fost „o greșeală majoră de judecată” și a subliniat că nu a fost niciodată implicat în activități ilegale și că nu a vizitat proprietățile asociate cu rețeaua infracțională a acestuia.

Jeffrey Epstein ar fi aflat că Bill Gates a fost „infidel” în timpul căsniciei

Într-o mărturie redactată în avans, Bill Gates a recunoscut:

„Am aflat că Epstein ajunsese să cunoască informații sensibile despre viața mea personală, inclusiv faptul că am fost infidel în căsnicia mea. Aceste relații extraconjugale nu au avut nicio legătură cu interacțiunile mele cu Epstein, însă au fost dureroase pentru familia mea.”

Gates a recunoscut public în februarie că a înșelat-o pe Melinda French Gates, în timpul căsniciei lor de 27 de ani, care s-a încheiat prin divorț în 2021.

Ulterior, miliardarul a făcut referire la faptul că numele său apare de mai multe ori în dosarele Epstein, inclusiv într-un e-mail controversat în care finanțatorul decedat ar fi scris despre obținerea de antibiotice pentru Gates, „pentru a trata consecințele unor relații intime cu femei din Rusia”, precum și despre „facilitarea unor întâlniri ilicite cu femei căsătorite”.

„După cum poate vedea publicul în documentele publicate, Epstein încerca să folosească informații despre infidelitățile mele – pe lângă multe alte neadevăruri adăugate – pentru a mă presa să reiau legătura cu el”, a explicat Gates.

„Nu a reușit în acest demers, însă acest lucru arată unele dintre modalitățile prin care încerca să își folosească relația cu mine pentru a-și promova propriile interese”, a adăugat acesta.

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