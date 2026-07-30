Dan Petrescu a întinerit cu 40 de ani! Fostul tehnician de la CFR Cluj arată ca un trapper al noii generații

Situația medicală prin care Dan Petrescu a trecut în ultimul an este ceva ce nimeni nu-și dorește. Iată că fostul mare internațional și antrenor a trecut peste toate și a revenit în spațiul public. CANCAN.RO l-a reperat la volanul unui impresionant Range Rover. La coborâre, l-am văzut pe Dan Petrescu exact ca un trapper al noii generații. După ce că a întinerit, mai e și la modă!

Fostul mare fundaș Dan Petrescu a reapărut în spațiul public după recuperarea medicală dificilă. A avut o scădere impresionantă de greutate, pe fondul bolii și chimioterapiei, cel puțin așa indică surse din zona sportivă. Iată-l pe Dan Petrescu la 58 de ani.

Dan Petrescu se dă jos de la volanul Range Roverului Sport. Foarte probabil a fost un drum ceva mai lung, pentru că pare că statul pe scaunul mașinii și-a cam pus amprenta asupra spatelui său. Situație prin care trec mulți șoferi trecuți de 50 de ani, mai ales când sciatica face figuri. Și pantalonii lui Dan Petrescu cam fac figuri, pentru că s-au încăpățânat să coboare cam mult. Poate or fi văzut și ei cum fac pantalonii trapperilor și au decis să-i imite. Dan Petrescu arată cool.

Dan Petrescu s-a recuperat după problemele de sănătate

Cu pantaloni trei sferturi de jeans, un tricou polo negru, clasic și pantofi sport, plus ochelari de soare purtați pe creștet, Dan Petrescu pare întinerit foarte mult, mai ales dacă ne gândim la aspectul său din iarnă, când se plimba înfofolit cu o pufoaică groasă și lungă până în pământ, pe la terenurile de sport din apropierea lacului Herăstrău. Se vede că e mult mai bine, s-a mai împlinit, e mai rotunjor pe la șale, e de bine.

Sunt vești bune pentru fanii lui Dan Petrescu și ai fotbalului în general. Există deci speranțe să-l vedem pe „Bursuc” din nou pe banca tehnică a unei echipe mari. După retragerea sa, survenită la scurt timp după meciurile catastrofale cu Hacken, Dan Petrescu a ieșit total din prim-planul fotbalistic și s-a ocupat exclusiv de propria sănătate. Azi, văzându-l așa zâmbitor, putem spune că șansele revenirii sunt tot mai mari, chiar și cu mersul ușor adus de spate.

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