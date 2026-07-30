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Certificatul de deces al mamei lui Ben Affleck dezvăluie noi detalii despre ultimele sale zile. A murit în locuința actorului din Los Angeles

De: Paul Hangerli 30/07/2026 | 06:30
Certificatul de deces al mamei lui Ben Affleck dezvăluie noi detalii despre ultimele sale zile. A murit în locuința actorului din Los Angeles
Detalii despre moartea mamei lui Ben Afflek au ieșit la iveală, sursa-colaj CANCAN.RO
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Chris Affleck, mama actorilor Ben și Casey Affleck, a murit la vârsta de 83 de ani, iar certificatul de deces obținut de publicația Us Weekly aduce la lumină noi informații despre ultimele sale zile și lupta cu cancerul pancreatic. Documentul arată că aceasta s-a stins din viață în locuința fiului său Ben din Los Angeles, la doar două zile după ce și-a îndeplinit ultima mare dorință: să participe la absolvirea liceului nepotului său.

Certificatul de deces arată cauza morții și locul în care s-a stins din viață

Potrivit certificatului de deces, obținut în exclusivitate de Us Weekly, Chris Affleck a murit din cauza unui stop cardiopulmonar. Documentul menționează și alte afecțiuni care au contribuit la deces, printre care adenocarcinom pancreatic, o formă de cancer de care suferea de mai multe luni.

Certificatul indică faptul că aceasta a murit la ora 10:52, în data de 2 iunie, în timp ce se afla „în vizită la reședința fiului său”. Adresa menționată în document este asociată cu locuința lui Ben Affleck din Los Angeles.

Rămășițele sale au fost transportate către Earth Funeral, din Las Vegas, iar autoritățile nu au considerat necesară efectuarea unei autopsii.

Ultima dorință a lui Chris Affleck înainte de moarte

Vestea decesului a devenit publică pe 24 iulie, la aproape o lună după moartea acesteia, survenită în urma luptei cu cancerul pancreatic.

Potrivit necrologului publicat în The Boston Globe, cea mai mare dorință a lui Chris Affleck după ce a primit diagnosticul a fost să trăiască suficient pentru a-și vedea nepotul absolvind liceul.

„Cea mai mare dorință a ei după diagnostic a fost să trăiască până la absolvirea liceului de către nepotul ei. A reușit acest lucru, participând alături de familie la ceremonie pe 31 mai 2026. Două zile mai târziu a murit liniștită, în somn.”

Medicii îi oferiseră inițial un prognostic de doar șase luni de viață, după diagnosticul primit în decembrie 2025.

O carieră impresionantă dincolo de rolul de mamă a actorilor Ben și Casey Affleck

Deși era cunoscută publicului mai ales ca mama actorilor Ben Affleck și Casey Affleck, Chris Affleck a avut propria carieră remarcabilă. Ea i-a avut pe cei doi fii împreună cu fostul soț, Timothy Affleck.

Născută la New York în 1942, Chris a absolvit Universitatea Harvard și a lucrat peste trei decenii ca profesoară în sistemul public de învățământ.

După pensionarea din 2008, s-a implicat activ în viața civică și politică. A fost voluntar în campania fostului președinte Barack Obama, organizator pentru Alliance for Water Justice in Palestine și membru fondator al consiliului proiectului Sustainable Cape, din Truro, Massachusetts.

Ben Affleck a spus de multe ori cât de importantă a fost mama sa în cariera lui

Ben Affleck a vorbit în repetate rânduri despre influența decisivă pe care mama sa a avut-o asupra începuturilor sale în cinematografie. Actorul a povestit că ea l-a prezentat unei foste colege de facultate, care devenise între timp un important director de casting, întâlnire ce avea să-i deschidă primele uși în industrie.

În 1998, când filmul „Good Will Hunting” a fost nominalizat la nouă premii Oscar, Ben și-a invitat mama ca însoțitoare la gală. După ce el și Matt Damon au câștigat Oscarul pentru Cel mai bun scenariu original, primul gest al actorului a fost să își îmbrățișeze mama.

„Stăteam lângă mamele noastre și am câștigat, iar primul lucru pe care l-am făcut a fost să ne îmbrățișăm mamele. Îmi amintesc că toată lumea făcea mare caz din asta, ca și cum ar fi fost ceva neobișnuit. Mă întrebam: «De ce este ciudat că ne-am adus mamele? Pe cine altcineva credeți că am fi adus?»”, declara Ben Affleck într-un interviu acordat revistei Vanity Fair.

Chris Affleck lasă în urmă pe cei doi fii ai săi, Ben și Casey Affleck, precum și cinci nepoți.

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