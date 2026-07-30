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Cum arată astăzi casa lui Vasile Turcu? La 10 ani de la moartea sa, a rămas doar o ruină

De: Irina Vlad 30/07/2026 | 06:40
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Au trecut 10 ani de la moartea lui Vasile Turcu, fostul acționar de la Dinamo. Copleșit de datorii financiare și împrumuturi colosale, afaceristul a încercat să își pună capăt zilelor. A fost găsit spânzurat în sala de fitness din vila sa, situată în zona nord a Capitalei. 

După ce a fost găsit de cineva din familie, Vasile Turcu a fost transferat de urgență la Spitalul Floreasca, unde medicii au fost rezervați în ceea ce privește șansele sale de supraviețuire. În noapte de 8 spre 9 martie 2017, fostul acționat de la Dinamo a încetat din viață.

Potrivit informațiilor de la acea vreme, în ciuda speculațiilor despre motivele care l-ar fi împins la acest gest extrem, cea mai vehiculată ar fi fost aceea că afaceristului îi venea greu să accepte că se confruntă cu crize financiare majore după ce cândva era considerat unul dintre cei mai bogați români, cu o avere estimată la 60 de milioane de euro.

Ce a mai rămas din vila lui Vasile Turcu

Vila de pe bulevardul Nicolae Caramfil, din București, a lui Vasile Turcu a fost demolată în anul 2023, la 6 ani de la moartea sa. Familia a decis să vândă proprietatea – care a fost estimată la 2 milioane de euro – marcată fiind de tragedia care le-a schimbat complet cursul vieții.

Noul proprietar a dărâmat casa din temelii, iar în prezent, terenul este complet abandonat. Un utilizator Tik Tok a făcut publice mai multe imagini de la fața locului, care arată imaginea dezolantă a proprietății din zona de nord a Capitalei. Curtea este în paragină, plină de buruieni, iarba este crescută printre dărâmături, iar din locuință fostului acționat de la Dinamo a mai rămas doar un panou electric.

„Asta este cea mai rămas din casa lui Vasile Turcu, celebrul Vasile Turcu de la Dinamo. Acolo mai e doar un panou electric abandonat”, a spus utilizatorul pe TikTok.

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