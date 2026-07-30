Ce dietă are Elena Ionescu? Ritualul de la care nu se abate niciodată

Elena Ionescu a reușit să demonstreze la Survivor că este o adevărată luptătoare. Ea se menține în formă mai bine ca niciodată, iar în urmă cu ceva timp a mărturisit că a adoptat un stil de viață echilibrat. Cântăreața a renunțat la fast-food, însă nu se poate abține de la preparatele românești.

Elena Ionescu este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din România. A făcut parte din trupa Mandinga, iar apoi și-a continuat cariera solo. Cântăreața a participat și la emisiunea concurs Survivor 2020, acolo unde a demonstrat cât de luptătoare este.

Chiar dacă probele i-au dat bătăi de cap, în final a ieșit învingătoare. Pentru că acolo corpul ei a trecut prin diverse schimbări, la revenirea în țară a apelat la ajutorul medicului nutriționist. VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO

Dieta pe care o ține Elena Ionescu

În urmă cu ceva timp, artista a fost mai sinceră ca niciodată și a vorbit despre cum se menține în formă. La cei 38 de ani pe care îi are, își etalează trupul de invidiat. Totuși, pentru a ajunge la această performanță, Elena Ionescu a explicat că a apelat la ajutorul medicului nutriționist, astfel că a adoptat un stil de viață echilibrat.

Nu am un regim alimentar strict, dar, de o săptămână, m-am apucat de un program de nutriție, ghidat de un nutriționist. În ultima vreme mă simțeam obosită și am zis să fac o schimbare în viața mea, pe lângă sportul pe care îl fac, a declarat Elena Ionescu pentru Redacția.ro.

De asemenea, a povestit că nu are o dietă strictă, însă a renunțat la fast-food, ceea ce a fost o provocare grea pentru ea.

Lupta mea e să renunț la fast food, pentru că mi-am dat seama că, pe termen lung, nu are un beneficiu asupra organismului. Și mai ales în perioada asta, plină de viruși, a mai spus ea.

La ce nu poate renunța vedeta

Dacă și-a pus ambiția să nu mai mănânce fast-food, ea a explicat și la ce nu ar putea să renunțe niciodată. Solista a mărturisit că preparatele tradiționale, precum slănina și pălinca, sunt nelipsite din meniul ei.

Cum s-ar zice, n-aș putea să renunț niciodată la mâncarea făcută „ca la mama acasă”. Spre exemplu acum, în drum spre munte, m-am oprit și mi-am cumpărat slană, ceapă, palincă, cașcaval afumat. La produsele românești și tradiționale n-o să renunț niciodată, a adăugat vedeta.

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