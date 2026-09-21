Hărman, satul din Țara Bârsei care ascunde o cetate impresionantă. Biserica fortificată are un turn de 56 de metri și fresce medievale

La câțiva kilometri de Brașov se află Hărman, una dintre localitățile din Țara Bârsei care păstrează un important patrimoniu săsesc. În centrul ei se află una dintre cele mai spectaculoase biserici fortificate din Transilvania. Află de ce este specială!

Hărman, satul din Țara Bârsei

Istoria Hărmanului este legată de perioada în care Ordinul Cavalerilor Teutoni s-a aflat în Țara Bârsei, între 1211 și 1225. Atunci au fost întemeiate mai multe așezări și au fost aduși coloniști germani, iar localitatea a continuat să se dezvolte în secolele următoare.

Biserica fortificată a devenit nucleul așezării. Ansamblul a fost extins și consolidat în secolele XV-XVII, când amenințările militare din regiune au determinat comunitățile săsești să transforme lăcașurile de cult în fortărețe.

Cetatea Hărmanului, apărată de șapte turnuri

Biserica evanghelică fortificată din Hărman impresionează prin zidurile masive care o înconjoară. Cetatea a fost atacată și asediată de mai multe ori, în special în secolele XVI și XVII, dar nu a fost cucerită. Unul dintre cele mai cunoscute episoade a avut loc în 1612, când locuitorii au reușit să reziste armatei principelui Gabriel Báthory.

Fortificația a fost înălțată până la aproximativ 12 metri și întărită cu șapte turnuri defensive. Ansamblul era completat de un zwinger, un spațiu defensiv între zidurile de apărare, precum și de un al treilea zid care înconjura șanțul cu apă, acesta din urmă fiind astupat în 1814.

În partea de sud au fost amenajate grânare și spații de locuit. După ce fortificațiile și-au pierdut rolul militar, au continuat să fie folosite pentru depozitarea proviziilor. Tocmai această schimbare de destinație a contribuit la păstrarea ansamblului până în prezent.

Biserica are elemente romanice și gotice

Actuala biserică a păstrat în zona estică aspectul vechii bazilici romanice cu trei nave. Construcția medievală a fost ulterior modificată, iar în secolul al XV-lea biserica și turnul au primit elemente gotice.

Turnul-clopotniță a fost ridicat în partea de vest în jurul anului 1290. Apoi a fost integrat în ansamblul bisericii și a devenit una dintre cele mai vizibile componente ale cetății. Turnul de vest este considerat cel mai înalt din Țara Bârsei, iar forma actuală a acoperișului datează din 1794.

Turnul are aproximativ 56 de metri înălțime. În trecut, în partea superioară exista și o galerie de apărare, iar cele patru turnulețe de colț aveau și o semnificație aparte. Acestea indicau faptul că localitatea beneficia de dreptul de a pronunța și executa pedeapsa capitală.

De-a lungul timpului, biserica a avut mai multe clopote. Cele existente astăzi au fost achiziționate în 1920, cu excepția clopotului din turnul porții. Acesta este datat în 1608 și considerat cel mai vechi clopot păstrat la Hărman.

Frescele capelei au rezistat secolelor

Unul dintre cele mai interesante spații ale fortificației se află în turnul de apărare din partea de est. Aici se află o capelă din perioada de dinaintea Reformei, decorată cu fresce medievale, potrivit harmaninfo.com.

Capela datează din jurul anului 1300 și făcea parte din sistemul de fortificații care înconjura biserica. Pictura murală – realizată în secolul al XV-lea – este remarcabilă prin gradul de conservare și prezintă scene legate de mântuirea sufletului, Judecata de Apoi și pedepsirea păcătoșilor.

Altar baroc, orgă și mobilier vechi de sute de ani

Interiorul bisericii păstrează obiecte și elemente decorative din perioade diferite. Altarul baroc a fost realizat în 1787 de sculptorul Franz Eberhard și de pictorul Mohr din Brașov. Amvonul din lemn datează de la sfârșitul secolului al XVII-lea, iar cristelnița neogotică a fost realizată în 1899, la Berlin-Charlottenburg.

În partea de vest a navei se află tribuna destinată orgii și corului. Primele informații despre existența unei orgi la Hărman datează din 1754, iar tribuna a fost extinsă și a căpătat forma actuală în secolul al XIX-lea. Orga din prezent are aproximativ 950 de tuburi și a fost construită de meșterii brașoveni Karl Einschenk și Josef Nagy. Instrumentul are o claviatură manuală, 19 registre și pedalier funcțional.

Printre obiectele mai neobișnuite se numără și „băncile femeilor”, datate din 1753. Acestea sunt amplasate în centrul navei și au fost realizate din grinzi de brad, fără spătar. Potrivit tradiției, locurile erau rezervate femeilor căsătorite.

Corul păstrează și stranele din secolul al XVIII-lea, destinate preotului, prezbiteriului și persoanelor importante ale comunității. Pereții și anumite elemente ale interiorului sunt decorate cu covoare orientale, ajunse în Transilvania prin intermediul comerțului.

Un potir transilvănean din secolul al XV-lea

Printre cele mai valoroase obiecte din patrimoniul bisericii se află un potir din argint aurit, datat în secolul al XV-lea. Forma și tehnica de realizare îl încadrează în tradiția meșteșugului transilvănean medieval.

Alături de acesta se păstrează și o patenă și un pyxis, precum și căni din cositor datate în secolele XVIII-XIX.

Ce poți vizita la Biserica-cetate din Hărman

Astăzi, fortificația nu mai are rolul militar pentru care a fost construită și consolidată de-a lungul secolelor. Biserica fortificată Hărman face parte din patrimoniul turistic important al zonei Brașovului și poate fi vizitată tot anul.

Ce poți vedea aici:

biserica din 1240

turnul-capelă de la 1300 cu picturile murale din secolul al XV-lea

colecția de covoare anatolice

fortificația cu zidurile de apărare

turnul clopotniță

cămările

muzeul etnografic

Programul de vizitare al Bisericii Hărman

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul oficial, locația are două orare de vizitare, în funcție de anotimp:

vara (1 aprilie – 31 octombrie): luni – sâmbătă, între orele 9 – 18 și duminică, între orele 10 – 18 iarna (1 noiembrie – 31 martie): zilnic, între orele 10 – 16

Ce preț are un bilet?

Tarifele de vizitare pentru Biserica-cetate din Hărman, potrivit site-ului oficial, sunt:

20 lei – adulți

15 lei – elevi / studenți / seniori 65+

5 lei – copii între 6 – 10 ani inclusiv

gratuit – copii sub 6 ani

Turiștii pot efectua plata cu cash sau card bancar. Aceștia mai pot beneficia și de concerte la orgă la cerere, dar numai cu programare în prealabil. Locația oferă și materiale informative în limbile română, germană sau engleză.

În locație veți găsi magazine pentru a achiziționa suvenire, apa, precum și un automat pentru băuturi calde (cafea, ceai).

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