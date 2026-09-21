Premieră la Insula Iubirii! Maluma e singurul care a reușit această performanță

Premieră la Insula Iubirii! Marcel Andrei, cunoscut drept Maluma de România, a reușit să-l facă pe Radu Vâlcan să râdă în hohote la bonfire. Totul a pornit de la imaginile cu Armina și de la poveștile lui Marcel despre cât de „periculoasă” este soția lui atunci când se enervează.

Radu Vâlcan i-a pus în față câteva imagini în care Armina vorbea despre firea ei vulcanică și recunoștea că a avut, de-a lungul timpului, și reacții agresive. Marcel nu s-a arătat deloc surprins. Din contră, a recunoscut că știe exact cu cine s-a însurat și că se așteaptă la ce e mai rău când ajunge acasă.

Premieră la Insula Iubirii

În loc să dramatizeze situația, Marcel a tratat totul cu umor și a făcut prima glumă care l-a făcut pe Radu Vâlcan să râdă.

Marcel: Mamă, eram sigur că așa reacționează. Eu știam că o ia strechea. Mamă! Adică, ce bătaie o să iau acasă… Radu Vâlcan: Ce pot să zic? Mi-e milă de tine, sincer. Adică a făcut foarte mult box, foarte multe sporturi de contact. Marcel: Eu mă așteptam la reacția asta. De-aia eu, când mă duc și la baie, când sunt la club sau undeva, nu mi-e frică de chestii de genul ăsta. Nu-mi mai trebuie prieteni. Când sunt la club, e genul ăsta. Radu Vâlcan: Deci ai bodyguardul cu tine.

Radu Vâlcan a izbucnit în râs!

De aici, Marcel a trecut la „descrierea tehnică” a soției sale. Și explicația lui a fost atât de colorată, încât bonfire-ul s-a transformat pentru câteva momente într-un adevărat spectacol de stand-up.

„Pe unde mă duc, nu mi-e frică. Armina, asta-i… genetica are… jumătate e moldoveancă, jumătate e rusoaică. Moldova și Rusia, îți dai seama ce pachet. Are și 1,82 metri, 70 de kilograme. Când dă cu pumnul, moare vițelul în vacă. Ce să mai, tanc rusesc. Sunt curios mai departe ce mai e. Până acum… a intrat în forță!”, a spus Marcel.

Aici n-a mai fost nevoie de nicio ispită și nici de vreun filmuleț incendiar. Radu Vâlcan a început să râdă în hohote când a auzit comparația lui Marcel, iar atmosfera de la bonfire s-a schimbat complet.

Și ceilalți concurenți au izbucnit în râs, semn că replica lui Marcel a lovit exact unde trebuia. Radu, care este de obicei foarte serios atunci când stă în fața concurenților și discută imaginile de la bonfire, a avut parte de unul dintre cele mai amuzante momente, o premieră în istoria emisiunii Insula Iubirii, după cum a remarcat Florin Ristei la Fiertzi pe Insulă.

„L-a făcut pe Radu să râdă în hohote, Radu nerâzând niciodată”, a spus Ristei.

Marcel Andrei a reușit, astfel, o performanță rară la „Insula Iubirii”: l-a făcut pe Radu Vâlcan să râdă în hohote cu o singură poveste despre soția lui. Iar explicația despre „pachetul” Moldova-Rusia și celebrul „vițel în vacă” a devenit, fără doar și poate, una dintre cele mai savuroase replici din istoria emisiunii Insula Iubirii.

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