Marcel, pus la zid pentru comportamentul de la Insula Iubirii. Ce recunoaște despre rolul jucat în sezonul 8: „Am fost creativ”

Marcel a revenit la Insula Iubirii, însă de această dată într-o ipostază complet diferită. Dacă în sezonul 8 a fost una dintre ispitele care atrăgeau atenția prin energia debordantă și prin felul deschis în care interacționa cu fetele, în sezonul 10 s-a întors în calitate de concurent, alături de Armina, femeia cu care ulterior s-a căsătorit. Schimbarea sa de comportament a stârnit numeroase controverse în rândul concurenților și telespectatorilor, iar acum acesta își explică atitudinea.

Diferența de comportament dintre cele două apariții nu a trecut neobservată. Marcel evită acum petrecerile alături de ispite și preferă să petreacă mai mult timp singur, iar atitudinea sa a fost remarcată și comentată de cei din jur. La bonfire, Radu Vâlcan l-a întrebat direct de ce pare atât de diferit față de bărbatul pe care publicul l-a văzut în urmă cu doi ani.

Ce s-a schimbat pentru „Maluma de România”

„Maluma de România„ a explicat că situația sa sentimentală s-a schimbat și că, în trecut, era mult mai preocupat să se adapteze oamenilor din jur. Acum, spune el, prioritățile sale sunt diferite, pentru că se află într-o relație cu Armina. Mai mult, concurentul a lăsat să se înțeleagă că imaginea sa din sezonul 8 a fost, într-o anumită măsură, construită intenționat.

Radu Vâlcan: Ce a vrut să zică Armina când a precizat faptul că Marcel de acum nu mai este Marcel de atunci? Marcel: Acum sunt într-un cuplu. Atunci, când eram singur, eram flexibil, mă mulam după anumite persoane. Acum, dacă eu sunt într-o relație, mă mulez doar după ea. Dacă era să mă las așa, de capul meu, nu prindeam doi ani în relație. Radu Vâlcan: Ea a mai zis că tu ți-ai planificat cam toate acțiunile tale. Adică asta înseamnă că ai jucat un rol până la capăt. Marcel: Am fost creativ. Radu Vâlcan: Cât a fost real și cât a fost un rol? Marcel: Din sută? Cam 30% eu și restul… am făcut-o eu. Radu Vâlcan: Acești 30% ce au reprezentat exact? Marcel: Personalitatea mea. Că eu am fost băiat friendly, că aveam bun-simț, că eu și când am băut n-am jignit pe nimeni, nu am deranjat pe nimeni, mi-am văzut de treaba mea. Și comportamentul meu care s-a văzut acolo față de… persoana respectivă. Am fost domn de dimineață până seara. Și multă atenție și cum trebuie să fie un băiat normal zi de zi.

Marcel a povestit că a încercat ca în sezonul 8 să fie cât mai agreabil, sociabil și atent cu cei din jur, susținând că a jucat un anumit rol pentru a se integra în atmosfera emisiunii. De aici a pornit și discuția despre cât autentic era și ce acțiuni a făcut doar pentru show.

Marcel: Rolul a fost cu plânsul. Au fost foarte multe momente de acest gen. Acolo au fost vorbe. Faptele s-au văzut cu Armina. De-aia toată lumea mi-a spus că am băut și așa mai departe. Și la prezentare eram… că nu puteam, am avut trac acolo. Și de-aia am vrut să vă arăt că eu pot să stau și pe Ramadan. Sunt coerent, pot să vorbesc și așa mai departe. Radu Vâlcan: Felicitări. Sunt foarte mulți actori, dar puțini actori ajung la această performanță. Marcel: Eu, la băutură, pot să… Radu Vâlcan: Să joci. Marcel: Eu pot să fac chestii de genul ăsta.

Reacția lui Marko după declarația lui Marcel

Marko a intervenit și a susținut că emoțiile nu trebuie considerate o rușine. În opinia lui, Marcel părea sincer în acele momente, iar comportamentul său de atunci ar fi putut reprezenta o parte reală a personalității sale, nu doar o interpretare.

„Marcel, toți am avut experiențe în viață, toți am plâns după unele fete, poate și după cele greșite. Eu te-am înțeles. A fost ceea ce te-a făcut omul care ești acum. Pentru mine și pentru, cred că, o Românie întreagă, a părut că erai o persoană sinceră și, în momentul de față, eu cred că acolo erai Marcel, sincer. O persoană plăcută, frumoasă, amuzantă și tot”, a spus Prințul Marko. „Asta am vrut să se vadă. Marcel a fost, acum doi ani, într-un mod… în sezonul 8. Și acum, în sezonul 10, e altceva, e alt… next level. Eu n-am nicio problemă cu lumea care mă judecă și așa mai departe, că nu lumea îmi dă mie mâncare, nu lumea îmi dă mie bani sau alte chestii. Ăsta sunt. Cine mă place, bine, dacă nu…”, a fost replica lui Marcel.

CITEȘTE ȘI: Mesajul transmis de Marcel de la Insula Iubirii, după ce a fost pus la zid de către fanii emisiunii: ”E treaba unui clovn”

Marcel ar fi căutat-o pe Maria Covașă în timp ce era cu Armina în Dubai! Ce i-a spus blondinei la telefon