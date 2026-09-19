Ionuț Mocăniță, atac direct la ispita Andrușca. De ce nu vrea să o aleagă la date

Ionuț Mocăniță revin în atenția tuturor cu una dintre cele mai nereușite „glume” ale acestui sezon de la Insula iubirii. Iubitul Claudiei Ion încearcă din răsputeri să se țină departe de Andrușca, însă săgeata lui Cupidon îl lovește când se așteaptă mai puțin.

Până la ediția de sâmbătă, 19 septembrie, Ionuț Mocăniță a încercat să facă față cu brio ispitelor feminine de la Insula iubirii. Folosind diverse pretexte și conjuncturi, iubitul Claudiei Ion reușește să își pună poftele în cui.

Pentru a-și păstra imaginea curată, el s-a justificat în fața unei ispite, mărturisind de ce nu vrea să iasă la date cu Andrușca: de teamă să nu o deranjeze pe Claudia dacă îl vede petrecând prea mult timp cu o singură fată. Mai mult de atât, el a făcut referire și al faptul că pe iubita lui ar deranja-o să îl vadă apropiat de o ispită care face mereu glume și apropouri „deocheate” la adresa bărbaților.

„Dacă ar fi vreodată să mă pun să o aleg pe Andrușca, nu aș alege niciodată așa. Cred că aș deranja-o foarte tare pe Claudia să mă duc cu cineva, inclusiv în casă, nu numai la date, ca una, două vorbe cu tentă…”, a spus Ionuț Mocăniță la Insula Iubirii.

În ciuda siguranței cu care a negat orice apropiere de Andrușca, CANCAN.RO a aflat că Mocăniță a ajuns, într-un final, să se apropie periculos de mult de cea de care fugea. Andrușca a fost cea care s-a îndrăgostit de concurent, iar povestea lor de dragoste a evoluat fulminant și chair ar fi plecat împreună la ultimul bonfire al emisiunii. Și asta nu este tot! Andrușca și Mocăniță ar forma un cuplu în prezent. Cei doi locuiesc deja împreună și chiar și-au oficializat relația în fața prietenilor la nunta lui Cristi Pungă și Francesca Sarao – vezi AICI detalii.

Claudia Ion, de la Mocăniță la pilotul Eduard

Nici Claudia Ion nu a stat degeaba în cele 21 de zile petrecute în Thailanda. De la Mocăniță la pilot a fost un singur pas. Ispita Eduard Vlădescu s-a apropiat suficient de mult de Claudia, apropiere care ar fi depășit limita unei simple conversații. După revenirea în România, cei doi ar fi format un cuplu timp de câteva luni. La un moment dat, însă, pilotul ar fi pus punct. Claudia nu ar fi renunțat atât de ușor. Tânăra ar fi continuat să îl caute și să apară în preajma lui, chiar și după ce acesta a decis să încheie definitiv relația.

Ionuț Mocăniță, foc și pară după acuzațiile făcute de Frankie. Ce replică i-a dat ispitei

Claudia Ion, înșelată de Mocăniță cu două săptămâni înainte de Insula Iubirii: ”Ea și-a făcut poze la mine în lift”