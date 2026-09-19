Un copil de 4 ani a ajuns de urgență la spital, după ce a căzut de la balcon. Incidentul a avut loc în Sebeș

Un copil în vârstă de doar patru ani a ajuns de urgență la spital, sâmbătă după-amiază, după ce a căzut de la etajul al treilea al unui bloc din municipiul Sebeș, județul Alba. Incidentul a mobilizat rapid autoritățile, iar împrejurările în care s-a produs sunt în prezent verificate de polițiști.

Totul s-a întâmplat pe strada Mihail Kogălniceanu din Sebeș, unde oamenii legii au fost sesizați în jurul orei 15:45 cu privire la faptul că un minor ar fi căzut de la înălțime. Echipajele s-au deplasat imediat la adresa indicată și au confirmat producerea incidentului.

Copilul de 3 ani a ajuns la spital

Copilul a fost preluat de cadrele medicale și transportat la o unitate medicală, pentru evaluare și acordarea îngrijirilor de specialitate. Până la acest moment nu au fost făcute publice informații suplimentare cu privire la starea sa de sănătate sau la eventualele leziuni suferite în urma căderii.

Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sebeș au început verificările pentru a stabili cum s-a produs incidentul. Ancheta trebuie să clarifice atât circumstanțele în care copilul a ajuns să cadă de la etajul al treilea, cât și ce s-a întâmplat înainte de momentul în care a avut loc căderea.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit detalii privind existența altor persoane implicate și nici nu au precizat dacă incidentul a avut loc în timp ce minorul se afla singur sau în compania unor membri ai familiei. Oamenii legii continuă investigația pentru a reconstitui cât mai exact succesiunea evenimentelor și pentru a determina cauzele care au dus la producerea accidentului.

„La data de 19 septembrie 2026, în jurul orei 15:45, poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Sebeş au fost sesizaţi cu privire la faptul că un minor în vârstă de 4 ani ar fi căzut de la etajul 3 al unui imobil situat pe strada Mihail Kogălniceanu din municipiu, în împrejurări ce urmează a fi stabilite în cadrul cercetărilor. Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au constatat că cele sesizate se confirmă”, se arată în informarea oficială a Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba.

CITEȘTE ȘI: Ce se întâmplă cu Alina Pușcău. Vedeta a transmis un mesaj îngrijorător în drum spre tratament

Andrei Bordeianu, noi dezvăluiri despre rănile grave suferite în accident: „Am o mică pareză”