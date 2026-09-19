Andrei Bordeianu, noi dezvăluiri despre rănile grave suferite în accident: „Am o mică pareză”

Andrei Bordeianu, noi dezvăluiri despre rănile grave suferite în accident: „Am o mică pareză”
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Cum se simte Andrei Bordeianu după accidentul devastator
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Andrei Bordeianu a suferit un accident grav la finalul lunii august și încă se află imobilizat la spital, unde urmează un lung proces de recuperare. Culturistul are mai multe traumatisme în urma impactului cu o mașină, printre care fracturi la ambele brațe, coaste rupte și leziuni serioase la nivelul bazinului.

Sportivul, în vârstă de 29 de ani, cunoscut și pentru activitatea sa din mediul online, se afla pe motocicletă în momentul accidentului. În urma impactului, a avut nevoie de intervenții chirurgicale, iar recuperarea este una dificilă. Imaginile publicate după operații arată și cicatricile rămase în urma procedurilor medicale.

Andrei Bordeianu este imobilizat la pat

Andrei Bordeianu a explicat că una dintre cele mai grave probleme este cea a bazinului, pentru stabilizarea căruia medicii au folosit un fixator extern. Dispozitivul are rolul de a menține oasele într-o poziție stabilă și de a permite vindecarea după traumatismele suferite.

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12 poze

Influencerul a vorbit și despre fracturile de la mâini. La brațul drept are o placă montată în urma operației, în timp ce mâna stângă a fost afectată mai sever, fiind fracturate ambele oase ale antebrațului. În prezent, acesta are și dificultăți în mișcarea degetelor, motiv pentru care este susținut de o orteză.

Accidentul i-a provocat și mai multe fracturi costale, care au dus la apariția unui pneumotorax. Acesta reprezintă acumularea de aer în spațiul din jurul plămânului și poate împiedica extinderea normală, astfel că a avut problemele de respirație.

„Bazinul este cel mai avariat. Pe lângă mâna care a fost și aceasta ruptă și am o plăcuță în ea în mâna dreaptă. Am mai avut o serie de coaste rupte datorită accidentului, care au produs și pneumotorax, care acest pneumotorax a fost și la început când am intrat în spital și mi s-a activat și după, și nu m-a lăsat să respir, puteam să trag doar 20-30% din respirație și a fost destul de rău.

La mâna stângă am o orteză, pentru că stânga a fost ruptă, ambele oase și unul dintre oase de două ori și încă am o mică pareză, nu pot să mișc degetele în sus și nu prea pot să o folosesc.

Dar am promisiuni de la doctorii mei curanți, de la doctorul meu curant care a fost un erou în ceea ce înseamnă operația și toți doctorii au lucrat extrem de bine de aici de la spital și m-au pus la punct. Am promisiuni de la ei că mă voi face bine și îmi va reveni mâna.

Iar fixatorul de la bazin arată ceva de genul acesta. Sunt fiare care ies practic din oase și îmi țin bazinul pe loc. Și ca să vă răspund la mulți dintre voi care ați întrebat dacă mă pot mișca, nu mă pot mișca, sunt imobilizat la pat.”, a spus Andrei Bordeianu în mediuil online.

Sursa foto: Facebook

În prezent, Andrei Bordeianu este imobilizat la pat și are nevoie de ajutor permanent. Chiar și în aceste condiții, spune că este recunoscător că a supraviețuit și are încredere că, în urma tratamentului și recuperării, își va putea recăpăta mobilitatea.

„Totul se întâmplă la pat și asta este destul de greu. Trebuie să ai pe cineva în permanență lângă tine. Dar totuși mulțumesc lui Dumnezeu căruia i-am încredințat viața mea și tot rostul vieții mele, cât și corpul și tot, pentru că el este salvatorul meu și mulțumesc tare mult și sunt recunoscător că trăiesc și pot să vorbesc cu voi.”, a mai spus tânărul.

 

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