Nick Rădoi s-a oferit să plătească înmormântarea Mădălinei Apostol. Motivul pentru care a fost refuzat vehement

Apar noi detalii despre înmormântarea Mădălinei Apostol, la scurt timp după funeraliile care au avut loc în România. Cătălin Grozavu, tatăl fiicei Mădălinei, a dezvăluit că Nick Rădoi s-a oferit să achite întreaga ceremonie. Gestul a fost însă refuzat de Cătălin, care a insistat să suporte personal toate cheltuielile. Vezi toate detaliile pe CANCAN.RO!

Deși Cătălin Grozavu și-a refăcut viața după despărțirea de Mădălina Apostol, aceștia au rămas în relații extrem de bune. Cei doi au păstrat legătura în permanență de dragul fiicei pe care o au împreună. Tataăl fiicei Mădălinei spune că deși acesta a achitat întreaga sumă pentru înmormântarea vedeti, și Nick Rădoi s-a oferit să acopere suma cheltuită pentru toate cele necesare. Vezi emisiunea integrală aici!

„După ce s-au încheiat funeraliile și a avut loc parastasul, Nick a venit și și-a exprimat dorința de a plăti dumnealui tot ce s-a întâmplat acolo. Numai că eu i-am spus: «Te rog frumos, nu se poate. Este dorința mea. E mama copilului meu, nu se poate». Dar dumnealui și-a exprimat această dorință foarte clar.”

Întrebat dacă a contribuit totuși cu un ajutor financiar către fiii Mădălinei, Cătălin Grozavu nu a dat detalii foarte clare.

„Asta sunt alte discuții, nu le cunosc. E treaba dumnealui dacă vrea să ajute băieții. E foarte frumos dacă vrea să facă acest lucru. Și eu, din câte știu, a ajutat băieții. Dar eu spun, adică dumnealui și-a dorit inclusiv să plătească. Am înțeles ce a fost acolo și doar că eu i-am spus: «Te rog frumos, este dorința mea. Îți mulțumesc mult, apreciez gestul tău, doar că te rog frumos să ții cont de mine și lasă-mă să fac aceste lucruri».”

Astfel, Cătălin Grozavu susține că a vrut să se ocupe personal de toate cele necesare pentru înmormântarea fostei sale partenere. Bărbatul a explicat că nu a fost singura persoană care putea organiza ceremonia, însă a considerat că este responsabilitatea lui.

„Nu eram doar eu care putea să facă lucrurile astea. Cu siguranță erau membri din familie. Na, mă rog, părinții, puteau ajuta băieții, tații băieților, frații ei. Într-adevăr, groapa și cavoul au fost ale familiei. Nu a fost luat de către mine, pentru că ea a fost înmormântată lângă tatăl ei.”

Emisiunea integrală se poate urmări AICI:

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