Gestul emoționant făcut de Alina Pușcău, cu o seară înainte să înceapă chimioterapia

Alina Pușcău / Sursa foto: Social media
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Alina Pușcău trăiește momente speciale alături de mama sa, care a venit în America pentru a-i fi aproape. Înaintea unei noi ședințe de chimioterapie, vedeta a profitat de timpul petrecut împreună pentru a-i oferi toată atenția. Alina a împărtășit cu fanii câteva imagini emoționante din timpul petrecut alături de cea care i-a fost mereu alături.

Viața Alinei Pușcău s-a schimbat radical după ce a primit un diagnostic care i-a dat toate planurile peste cap. De atunci, vedeta trece printr-o perioadă extrem de dificilă, după ce a aflat că suferă de cancer.

Deși nu i-a fost deloc ușor să gestioneze vestea și emoțiile care au urmat, fosta concurentă la „Asia Express” a decis să nu se lase doborâtă și să facă tot posibilul pentru a depăși această încercare.

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În această etapă delicată din viața sa, Alina Pușcău are parte de multă susținere din partea celor dragi și a oamenilor care o urmăresc. Vedeta primește constant mesaje de încurajare și dovezi de afecțiune. Sprijinul celor din jur îi oferă un plus de putere în momentele grele prin care trece.

Alina Pușcău și-a răsfățat mama

Modelul a ales să petreacă timpul alături de mama sa în această perioadă dificilă și încearcă să-i ofere cât mai multe momente de răsfăț. Într-un videoclip publicat în cursul serii de ieri, fosta concurentă de la „Asia Express” a surprins un gest tandru: vedeta a avut grijă să-i vopsească părul mamei sale.

Alina a mărturisit că se bucură de fiecare ocazie în care poate să-i fie aproape și să o îngrijească. Momentul are o încărcătură emoțională cu atât mai mare cu cât vedeta a început chiar astăzi tratamentul cu chimioterapie.

„O vopsesc acum pe mama. Eu în general mă vopsesc singură și acum o vopsesc pe mama. Mâine încep chimioterapia. O plăcere să fac asta pentru mama mea, să am grijă de ea”, a declarat Alina Pușcău în mediul online.

Cum a primit mama Alinei Pușcău vestea că fiica ei suferă de cancer

Alina Pușcău a vorbit deschis cu mama ei despre diagnosticul primit. Însă vestea a fost greu de acceptat pentru cea care i-a fost mereu alături. Potrivit mărturisirilor vedetei, mama sa a avut încă de la început dificultăți în a creadă că fiica ei ar putea trece printr-o astfel de problemă de sănătate.

Pentru a afla cu exactitate cu ce se confruntă, Alina a apelat inclusiv la specialiști din România și a făcut investigațiile necesare, printre care și biopsia.

Perioada prin care trece nu este una ușoară. Vedeta a recunoscut că au existat momente în care s-a simțit epuizată și fără energie. Cu toate acestea, spune că își păstrează speranța și se bazează atât pe sprijinul medicilor, cât și pe credința sa. Alina este hotărâtă să continue tratamentul și privește cu încredere spre perioada care urmează.

Sursa foto: Social media

„I-am spus, dar mi-a spus că e sigură că nu am nimic. Noi încă făceam investigații. Următoarea zi am fost să fac biopsia la unul dintre cei mai buni medici din România.

Când treci prin așa ceva, simți că nu mai ai putere, doar te lași pe mâna medicilor. Medicul știa cine sunt, pentru că m-a văzut la emisiuni”, a declarat Alina Pușcău, în podcastul Angelei Martini.

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