Fosta amantă a milionarului Adrian Luca, obligată să restituie peste 500.000 de euro! Cum s-a răzbunat soția înșelată

O fostă Miss este obligată de instanță să restituie peste 500.000 de euro unui cunoscut milionar din Timișoara, după ce soția acestuia a contestat în instanță banii cheltuiți în timpul relației extraconjugale. Judecătorii au stabilit că sumele importante oferite amantei proveneau din patrimoniul comun al soților și nu puteau fi acordate fără consimțământul soției.

Adrian Petru Luca, unul dintre oamenii de afaceri cunoscuți din vestul țării, s-a căsătorit în 2009 cu aleasa inimii sale în Monte Carlo. Aproape un deceniu mai târziu, în 2018, acesta a început o relație cu Andreea Coman, fostă Miss Supranational Europe 2018. Deși era căsătorit la momentul respectiv, milionarul și tânăra au format un cuplu timp de aproximativ trei ani.

Amanta, obligată să înapoieze banii primiți

În perioada relației, Adrian Petru Luca susține că a făcut cheltuieli de ordinul milioanelor de euro pentru partenera sa. Printre bunurile și avantajele materiale menționate în dosar se numără un apartament evaluat la aproximativ 800.000 de euro, mobilier de circa 300.000 de euro, autoturisme, bijuterii și vacanțe în destinații exclusiviste. În propriile estimări, afaceristul a susținut că valoarea totală a cheltuielilor a depășit două milioane de euro.

Instanța nu a considerat însă toate aceste sume ca fiind datorate. Andreea Coman trebuie să restituie peste 500.000 de euro, în timp ce anumite cheltuieli, printre care vacanțele și transferurile mai mici de 25.000 de lei, nu au fost incluse în obligația de plată.

Cum s-a îmbogățit Adrian Petru Luca

Adrian Petru Luca și-a construit averea în special prin tranzacții imobiliare. În 2009, omul de afaceri ar fi obținut aproximativ nouă milioane de euro după vânzarea unor terenuri pe care urma să fie construită centura de ocolire a Aradului. Ulterior, în 2010 și 2011, acesta a tranzacționat alte parcele care au intrat în proiectul autostrăzii Timișoara-Arad.

Nemulțumit de despăgubirile primite pentru terenuri, milionarul a contestat în instanță evaluarea acestora și a solicitat statului român despăgubiri de aproximativ 40 de milioane de euro. De-a lungul timpului, unele dintre afacerile sale au făcut obiectul unor controverse și anchete.

Despărțirea dintre Adrian Petru Luca și Andreea Coman a degenerat într-un conflict care a ajuns în instanță. Milionarul a acuzat-o de exploatare financiară și chiar de implicare într-o presupusă intoxicare cu mercur, în timp ce fosta parteneră a susținut că afaceristul ar fi amenințat-o și urmărit-o. Disputa dintre cei doi s-a transformat într-o serie de procese, inclusiv în jurul banilor și bunurilor oferite în perioada relației.

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