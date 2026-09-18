Ce avere are Siegfried Mureșan, premierul desemnat de Nicușor Dan. Ce proprietăți deține, de fapt

Siegfried Mureșan a ajuns în centrul atenției după ce Nicușor Dan l-a desemnat, pe 17 septembrie 2026, pentru funcția de prim-ministru al României. Europarlamentarul PNL a lucrat în instituțiile europene, iar declarația de avere scoate la iveală investiții consistente, proprietăți în România și Belgia, dar și un împrumut bancar.

Siegried Mureșan a fost desemnat de către președintele Nicușor Dan în urmă cu puțin timp, însă nu se știe dacă va ajunge prim-ministrul. Pentru a ajunge la Palatul Victoria, acesta trebuie să formeze echipa guvernamentală și să obțină votul de încredere al Parlamentului.

Ce avere are Siegried Mureșan

Potrivit declarației de avere aferente anului 2024, o parte importantă din situația financiară a familiei Mureșan este reprezentată de investițiile în titluri de stat și acțiuni.

În 2024, Siegfried Mureșan a raportat venituri de aproximativ 165.300 de euro din activitatea europeană, dintre care 93.793 de euro reprezentau salariul, iar 71.514 de euro proveneau din indemnizații și diurne. Soția sa, Cătălina, a declarat 100.269 de euro de la Banca Europeană de Investiții. Împreună, veniturile menționate au depășit 265.000 de euro.

Europarlamentarul a declarat 11.550 de titluri de stat emise de Ministerul Finanțelor, cu o valoare totală de 1.155.000 de euro. Portofoliul include și acțiuni la companii precum Tesla, UiPath, Bloom Energy, Magna International, Plug Power și Fisker. În document mai sunt menționate participații la Oveit Investors și Benefito Investors.

Familia Mureșan deține proprietăți în ambele țări. În 2020, Siegfried Mureșan și soția sa au cumpărat o casă în Kortenberg, Belgia, cu o suprafață de aproximativ 260 de metri pătrați, amplasată pe un teren de 373 de metri pătrați.

În România, declarația menționează imobile în Brașov, printre care un teren intravilan, o casă și un apartament. Documentul indică și autoturisme Volkswagen, Fiat, Mercedes și Mini.

Pe lângă veniturile obținute din activitatea profesională, familia Mureșan are și economii în conturi din România și Belgia. Potrivit declarației de avere, disponibilitățile bănești se ridică la aproximativ 67.000 de euro.

Familia are și un credit de 550.000 de euro, contractat în Belgia în 2020, la ING, cu scadența în 2035.