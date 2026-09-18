Francesca de la Insula Iubirii a născut! Prima imagine cu bebelușul

Francesca de la Insula Iubirii a născut! Prima imagine cu bebelușul
Francesca Sarao / Sursa foto: Social media
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Francesca Sarao și Cristi Pungă trăiesc una dintre cele mai emoționante perioade din viața lor. Cei doi foști concurenți de la „Insula Iubirii” au devenit părinți pentru prima dată, după ce Francesca a adus pe lume băiețelul pe care l-au așteptat cu nerăbdare în ultimele luni. Proaspăta mămică a împărtășit vestea în mediul online, spre bucuria celor care le-au urmărit povestea de iubire și au fost alături de ei pe parcursul sarcinii.

Venirea pe lume a micuțului marchează începutul unei noi etape pentru Francesca și Cristi, care au trecut în ultimul an prin schimbări importante. După experiența trăită în cadrul emisiunii „Insula Iubirii”, cei doi și-au continuat relația, iar în acest an au făcut pasul cel mare și au devenit soț și soție. Acum, familia lor s-a mărit, iar cei doi își pot ține pentru prima dată copilul în brațe.

Francesca a anunțat că a ajuns la spital

Momentul nașterii a venit după câteva zile pline de emoții. Francesca le povestise urmăritorilor săi că i s-a rupt apa și că a ajuns la spital, semn că întâlnirea cu fiul ei era foarte aproape. Cristi a fost alături de partenera sa în aceste clipe și a împărtășit, la rândul său, emoțiile pe care le trăia înainte ca cei doi să își cunoască bebelușul.

Sursa foto: Social media

Pentru Francesca, ultimele zile de sarcină au fost încărcate de emoție și nerăbdare. Proaspăta mămică a vorbit în mediul online despre stările prin care a trecut și despre faptul că aștepta cu sufletul la gură momentul în care urma să își strângă copilul la piept. Acum, așteptarea s-a încheiat, iar Francesca și Cristi au început oficial viața de familie în trei.

Fosta concurentă de la „Insula iubirii” a adus pe lume un băiețel

Cei doi știau încă din timpul sarcinii că vor deveni părinții unui băiat. Anunțul a fost făcut în urmă cu câteva luni. Francesca și Cristi au povestit atunci că își imaginaseră inițial că vor avea o fetiță.

Chiar dacă așteptările lor au fost diferite, vestea că vor avea un băiat i-a emoționat profund. De atunci, cei doi au început să pregătească lucrurile necesare pentru venirea pe lume a copilului și să se adapteze treptat la ideea că vor deveni părinți.

Sursa foto: Social media

De la reality show-ul care le-a testat relația la viața de familie

Povestea Francescăi Sarao și a lui Cristi Pungă a devenit cunoscută publicului după participarea la „Insula Iubirii”. Relația lor a fost pusă la încercare în Thailanda. Totuși, cei doi au reușit să treacă peste momentele dificile și au rămas împreună.

După revenirea în România, relația lor a continuat, iar cei doi au făcut schimbări importante. În acest an, Francesca și Cristi s-au căsătorit. La scurt timp au împărtășit cu urmăritorii și vestea că urmează să devină părinți.

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Cine sunt și cu ce se ocupă Francesca și Cristi, primii concurenți de la Insula Iubirii. Sunt împreună de 10 ani

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