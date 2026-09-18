Cât costă un litru de benzină astăzi, 18 septembrie. Unde se găsește cel mai ieftin carburant din România

Prețurile carburanților sunt în continuare ridicate. În majoritatea stațiilor, benzina se apropie de 10 lei pe litru. Chiar dacă Ministrul Finanțelor a redus temporar acciza cu 25%, în marile orașe din țară, motorina depășește 10,60 lei/litru.

Șoferii sunt nemulțumiți de costurile carburanților din România. Deși în ultima perioadă prețul a mai scăzut, datorită reducerii accizei, decizie luată temporar de Ministrul Finanțelor, lucrurile nu stau prea bine.

Vineri, 18 septembrie, în cele mai multe zone ale țării, benzina se apropie de 10 lei pe litru, iar motorina depășește 10,60 lei pe litru. Amintim că acciza la motorina standard va rămâne redusă cu 25% până la 30 septembrie 2026, după o analiză atentă care a avut loc la jumătatea lunii.

Unde se găsește cea mai ieftină benzină din țară

Prețurile carburanților se actualizează de mai multe ori pe timpul zilei. În acest moment, de exemplu, în marile orașe, precum București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, un litru de motorină ajunge la 10,69 lei. De asemenea, în Timișoara, costul este la fel de ridicat, fiind de 10,66 lei/litru.

Pe de altă parte, cea mai ieftină benzină din România se găsește în comuna Slobozia Moară, din județul Dâmbovița. Aici, costul pentru un litru este de 9,82 de lei. Potrivit Peco Online, în restul țării benzina ajunge la 9,91 lei/ litru.

Dacă vorbim de GPL, în Timișoara și Iași costul este de 4,71 lei, fiind cel mai scump. În timp ce, în Cluj și Constanța prețul ajunge la 4,69 lei/litru. Cei mai norocoși, adică cei care plătesc cel mai puțin sunt șoferii din Capitală, care trebuie să scoată din buzunar pentru un litru 4,66 lei.

Măsura pe care a luat-o Ministrul Finanțelor în primele două săptămâni ale lunii septembrie reduce 701,07 lei din taxa aplicată pentru 1.000 de litri. Astfel, nivelul accizei ajungând la 2.103,22 lei/1.000 de litri sau 2.489,05/tonă.

Cea mai ieftină benzină din România din zilele anterioare

Potrivit datelor puse la dispoziție de Peco Online, joi, 17 septembrie, cea mai ieftină benzină din România se găsea tot în județul Dâmbovița. De această dată vorbim despre stația Dacma din Lungulețu care afișa un preț de 10,28 lei pentru un litru de motorină, acesta fiind cel mai mic tarif indicat la nivel național în ziua respectivă.

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