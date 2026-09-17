Unde găsești cel mai ieftin carburant din România. Tarifele la benzină și motorină astăzi, 17 septembrie

Unde găsești cel mai ieftin carburant din România. Tarifele la benzină și motorină astăzi, 17 septembrie
Carburant / Sursa foto: Pexels
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Prețul carburantului nu este același în toate zonele țării, astfel că alegerea benzinăriei poate face diferența la costul unui plin. Joi, 17 septembrie, cele mai avantajoase valori raportate pentru carburanți se regăsesc în județul Dâmbovița, în timp ce în alte zone tarifele sunt mai ridicate.

Datele centralizate de Peco Online arată că cel mai mic preț pentru un litru de benzină este înregistrat la stația Dacma din Lungulețu, județul Dâmbovița. Șoferii care alimentează de aici plătesc 9,82 lei pentru un litru.

În ceea ce privește principalele orașe ale țării, Cluj-Napoca se află în partea de sus a clasamentului prețurilor avantajoase. Benzina este comercializată aici la un tarif de 9,89 lei pe litru.

Chiar dacă diferențele de prețuri practicate în marile centre urbane sunt reduse, acestea se pot resimți la un plin. În funcție de capacitatea rezervorului și de cantitatea cumpărată, și câțiva bani economisiți pentru fiecare litru pot însemna o sumă mai mică achitată la pompă.

Tarifele la benzină în marile orașe

Prețurile benzinei diferă ușor de la un mare oraș la altul. Potrivit datelor disponibile pentru joi, 17 septembrie, cele mai mici tarife din principalele centre urbane analizate se situează în jurul valorii de 10 lei pe litru.

În Cluj-Napoca, șoferii pot găsi benzina la un preț minim de 9,89 lei pe litru. Timișoara urmează cu un tarif de 9,91 lei/litru, în timp ce în București, Iași și Constanța cea mai mică valoare raportată este de 9,93 lei pentru un litru.

Diferențele dintre aceste orașe sunt reduse, însă pot deveni relevante atunci când este alimentată o cantitate mai mare de carburant. Alegerea stației poate influența, astfel, costul final al unui plin.

Sursa foto: Pexels

La nivel național, cel mai mic preț menționat pentru benzină se regăsește însă în afara marilor orașe. În Lungulețu, județul Dâmbovița, stația Dacma afișează un tarif de 9,82 lei/litru.

Astfel, între cel mai mic preț identificat la nivel național și tarifele minime din marile orașe există o diferență de până la 11 bani pentru fiecare litru de benzină.

Unde poate fi găsită cea mai ieftină motorină

Și în cazul motorinei, cele mai mici tarife sunt raportate în județul Dâmbovița. Potrivit datelor Peco Online, stația Dacma din Lungulețu afișează un preț de 10,28 lei pentru un litru de motorină, acesta fiind cel mai mic tarif indicat la nivel național.

În marile orașe, valorile sunt ceva mai ridicate. La Timișoara, cel mai mic tarif raportat este de 10,61 lei/litru. În București, Cluj-Napoca, Iași și Constanța, motorina poate fi găsită, la cel mai mic tarif identificat, la 10,64 lei pe litru.

Diferențele de câțiva bani dintre localități și stații pot conta pentru șoferii care alimentează cantități mai mari. Astfel, înainte de a opri la pompă, alegerea stației poate influența suma plătită pentru un rezervor plin.

Trebuie avut în vedere că prețurile afișate de platformele de monitorizare se pot modifica pe parcursul zilei. Din acest motiv, tariful prezentat online nu coincide întotdeauna cu cel afișat în momentul alimentării, actualizarea datelor putând avea loc cu un anumit decalaj.

CITEȘTE ȘI: Locul unde găsești cea mai ieftină benzină din lume. Un rezervor plin costă cât o cafea

Șoferii fac această greșeală fără să-și dea seama. Consumă mai mult și pierd sute de lei anual
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