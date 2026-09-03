Locul unde găsești cea mai ieftină benzină din lume. Un rezervor plin costă cât o cafea

Prețurile benzinei diferă enorm de la o țară la alta. În timp ce în unele state un litru de combustibil costă doar câțiva cenți, în altele șoferii ajung să plătească peste trei dolari pentru aceeași cantitate. Diferențele sunt influențate de rezervele de petrol, subvențiile acordate de stat, taxele și dependența de importurile de energie.

Potrivit celor mai recente date analizate de GlobalPetrolPrices, prețul mediu al unui litru de benzină la nivel mondial este de aproximativ 1,5 dolari. Totuși, în anumite țări, alimentarea unei mașini poate costa foarte puțin, mai ales acolo unde autoritățile subvenționează puternic combustibilul.

Libia are unul dintre cele mai mici prețuri la benzină din lume. Acolo, un litru costă doar câțiva cenți, astfel că pentru un rezervor de 50 de litri un șofer plătește puțin peste un dolar. Iranul și Venezuela se află, de asemenea, printre țările cu cei mai mici prețuri, în principal datorită subvențiilor și resurselor petroliere importante. În aceeași categorie se regăsesc Angola, Kuweit și Algeria.

Aceste prețuri foarte mici au însă un cost pentru state, deoarece menținerea unor subvenții ridicate presupune cheltuieli importante de la bugetul public.

Prețul cel mai ridicat pentru carburant

La polul opus se află Hong Kong, unde benzina este printre cele mai scumpe din lume. Un rezervor de 50 de litri poate ajunge să coste peste 150 de dolari, de peste o sută de ori mai mult decât în Libia.

Mai multe țări europene se află, de asemenea, în partea de sus a clasamentului. Danemarca, Țările de Jos, Islanda, Elveția și Liechtenstein sunt printre piețele unde benzina este scumpă. În aceste state, prețurile sunt influențate în special de taxele ridicate și de costurile asociate importurilor de energie.

CITEȘTE ȘI: Șoferii fac această greșeală fără să-și dea seama. Consumă mai mult și pierd sute de lei anual

Credeai că la noi e scump? Cât costă carburanții în benzinăriile din Grecia. Un turist român a oprit și a făcut poză