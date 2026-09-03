Cauza morții actorului Tim Curry a fost dezvăluită. De ce a murit starul din „The Rocky Horror Picture Show”

Cauza morții actorului Tim Curry a fost dezvăluită. De ce a murit starul din „The Rocky Horror Picture Show”
Sursa foto: Profimedia
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Cauza morții actorului Tim Curry a fost dezvăluită la puțin peste o săptămână după dispariția acestuia. Starul din „The Rocky Horror Picture Show”, care a murit pe 25 august, la vârsta de 80 de ani, suferea de mai multe probleme de sănătate.

Tim Curry a murit din cauza unei boli coronariene, potrivit documentelor emise de Departamentul de Sănătate Publică din Los Angeles și obținute de People.

Documentele menționează și antecedentele de accident vascular cerebral și cancerul renal printre afecțiunile semnificative care au contribuit la deces. Acestea nu au reprezentat însă cauza principală a morții actorului.

Tim Curry a murit pe 25 august, la locuința sa din Toluca Lake, Los Angeles. Managerul actorului anunțase la momentul respectiv că acesta s-a stins în pace.

Tim Curry suferise un accident vascular cerebral în 2012

Actorul se confrunta de mai mulți ani cu probleme grave de sănătate. În 2012, Tim Curry a suferit un accident vascular cerebral sever, în urma căruia mobilitatea sa a fost puternic afectată.

După AVC, Curry și-a redus aparițiile publice și activitatea în fața camerelor, însă a continuat să lucreze la proiecte în care își folosea vocea.

În septembrie 2025, la un eveniment organizat cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la lansarea filmului „The Rocky Horror Picture Show”, actorul vorbea despre problemele cu care continua să se confrunte.

„Încă nu pot să merg, motiv pentru care sunt în acest scaun, iar asta mă limitează foarte mult”, spunea Tim Curry la momentul respectiv.

Actorul explica atunci că avea în continuare probleme serioase la piciorul stâng.

Tim Curry a devenit celebru datorită rolului din „The Rocky Horror Picture Show”

Născut în Marea Britanie, Tim Curry și-a început cariera pe scenă și a apărut în producția londoneză originală a musicalului „Hair”, în 1968.

Rolul care l-a transformat într-un star internațional a fost însă Dr. Frank-N-Furter din filmul cult „The Rocky Horror Picture Show”, lansat în 1975.

De-a lungul carierei, Curry a apărut și în producții precum „Annie”, „Clue” și „Muppet Treasure Island” și a avut o carieră importantă în teatru. A primit trei nominalizări la premiile Tony și două nominalizări la Laurence Olivier Awards.

Tim Curry nu s-a căsătorit niciodată și nu a avut copii. În ultimii ani ai vieții, actorul a continuat să participe ocazional la evenimente și să păstreze legătura cu fanii, în ciuda problemelor de mobilitate.

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