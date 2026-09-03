Un bărbat a cumpărat 3 case cu 3 euro. Ce s-a întâmplat imediat după ce a devenit proprietar

Costurile ascunse la casele de 1 euro
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Casele scoase la vânzare cu doar un euro au devenit un fenomen în mai multe localități din Italia, iar numeroși cumpărători au fost atrași de prețul simbolic. În spatele acestei oferte se ascund însă costuri importante, pe care viitorii proprietari trebuie să le ia în calcul. Un britanic care a cumpărat trei case a povestit ce a însemnat pentru el această experiență.

Programul „case de un euro” a fost introdus de mai multe localități italiene pentru a readuce la viață zone afectate de depopulare și pentru a transforma clădirile abandonate în locuințe. Printre localitățile care au apelat la acest sistem se află Naro și Mussomeli, în Sicilia.

Cu ce probleme s-a întâlnit un britanic după ce a cumpărat o casă la un euro

Deși prețul de achiziție este de numai un euro, proprietățile sunt, de regulă, într-o stare precară și necesită renovări serioase. În unele cazuri, cumpărătorii trebuie să finalizeze lucrările într-un anumit termen și să respecte regulile locale de construcție. La acestea se adaugă taxele notariale, cadastrale, impozitele și alte costuri administrative.

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Sursa foto: Facebook / George Laing

Britanicul George Laing a mers și mai departe și a cumpărat trei case în Mussomeli, fiecare pentru câte un euro. Una dintre proprietăți necesita o renovare aproape completă, inclusiv intervenții la instalațiile electrice și sanitare, acoperiș, baie și bucătărie. Pentru a economisi bani, acesta a ales să facă singur o mare parte dintre lucrări.

Experiența sa a arătat că prețul casei reprezintă doar o mică parte din investiție. Pentru acte și servicii administrative, acesta a plătit câteva mii de euro, iar alte cheltuieli au apărut odată cu lucrările de renovare.

O problemă importantă o reprezintă și utilitățile. Unele dintre case nu sunt racordate la rețeaua de apă, ceea ce poate însemna costuri suplimentare pentru conectare.

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